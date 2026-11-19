Общо 68 пътни знака са изчезнали от ремонтирания път между селата Ахматово и Поповица. Посегателството е извършено, след като табелите били демонтирани чрез срязване на металните стойки или изваждане на целите стълбове от бетонните им основи.

За случая е подаден сигнал от кмета на община Садово Димитър Здравков. Той определя случилото се като кражба на общинско или държавно имущество и недопустимо посегателство върху инфраструктурата.

Липсата на знаци препятства приемането на ремонтирания участък от комисия, тъй като пътят не може да бъде одобрен без необходимата сигнализация. Затова строителната фирма, изпълняваща ремонта, е закупила и поставила нови табели.

За възстановяването на щетите са похарчени около 4800 евро. Междувременно полицията е осигурила охрана на отсечката, за да предотврати нови кражби.

Към момента извършителите не са установени. Местните власти призовават гражданите да сигнализират при съмнения за подобни посегателства.