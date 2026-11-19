Драматично-кукленият театър във Враца ще гостува в Пловдив с постановката „Пинокио“ по произведението на Карло Колоди. Представлението е насрочено за 28 ноември от 11:00 часа в зрителната зала на Народно читалище „Христо Ботев – 1905“.

Спектакълът е с драматизация и постановка на Венцислав Асенов. С песни, танци и много комични моменти той въвежда малките зрители в приказния свят на дървеното момче и неговите приключения.

Историята поставя акцент върху родителската любов, порастването и трудностите, с които човек се сблъсква по пътя си. Пинокио трябва да се научи да разпознава правилното от неправилното и да прави собствени избори, докато открива кой е и какъв иска да бъде.

Билети за спектакъла могат да бъдат закупени онлайн чрез „Грабо“ или на място в читалището.