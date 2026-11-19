40% повече полети за Бургас и Варна, но без новини за Пловдив

Ryanair обявява сериозно разширяване на полетната си програма в България за лятото на 2027 г., но новите маршрути и увеличеният капацитет са насочени основно към летищата в Бургас и Варна. За Пловдив засега няма съобщения за нови дестинации или увеличаване на полетите, въпреки че авиокомпанията оперира и от местното летище.

През следващото лято превозвачът планира да увеличи с около 40% капацитета си по Черноморието, като предложи общо около 500 000 места и 15 маршрута от Бургас и Варна. Към маршрутната мрежа ще бъдат добавени Вроцлав от Бургас и Меминген от Варна.

От Бургас авиокомпанията ще изпълнява полети до 12 дестинации, като за следващия летен сезон е предвидено добавянето на нова линия до полския град Вроцлав. Капацитетът на летището ще нарасне с 36%, до около 400 000 места.

Във Варна се очаква още по-сериозен процентен ръст – 66%. Ryanair ще обслужва три маршрута, сред които новото направление до Меминген, с общо 100 000 места.

Разширяването по Черноморието е част от по-големите амбиции на компанията за българския пазар. Ryanair обслужва четирите летища в София, Пловдив, Бургас и Варна, има общо 64 маршрута и превозва около 3,5 млн. пътници годишно. Плановете на превозвача са до 2032 г. броят им да достигне 7 милиона, при условие че бъдат осигурени подходящи условия за развитие.

Свиване в столицата

На фона на разширяването в Бургас и Варна обаче компанията предвижда свиване на дейността си в София. Ryanair ще намали базираните на столичното летище самолети с два, като отчита и спад на капацитета от 25%. От авиокомпанията обвързват решението с размера на летищните такси и настояват за по-конкурентни условия.

Това поставя въпроса дали част от потенциала за развитие на въздушния транспорт в региона не би могъл да бъде насочен и към Пловдив. Летището под тепетата също е част от мрежата на Ryanair, но в представените планове за следващия сезон не се споменава увеличение на полетите от него или нови направления.

Евентуалното пренасочване на част от капацитета към други летища остава само възможност, но при подходящи условия Пловдив би могъл да се позиционира като алтернатива за авиокомпании, които търсят по-изгодни условия за развитие извън София.

Ryanair заявява готовност за инвестиции до 1 млрд. долара в България, които биха могли да включват нова база в Бургас, общо 10 базирани самолета, над 30 допълнителни маршрута и повече от 5400 работни места до 2032 г. Намеренията обаче са обвързани с конкурентни летищни такси и стимули и все още не представляват окончателно инвестиционно решение.

На този фон остава въпросът как Пловдив ще се включи в плановете за растеж на нискотарифните авиокомпании и дали ще успее да привлече нови маршрути, докато въздушната свързаност на други български летища се разширява.