Независимо лабораторно изследване постави под въпрос защитата на популярни марки – един продукт с етикет SPF 50+ се оказал със защита едва SPF 4

Лятото е в разгара си, а милиони хора разчитат на слънцезащитния крем като първа линия на защита срещу опасните UV лъчи. Но какво, ако написаното на опаковката не отговаря на реалността?

Точно този въпрос си поставя австралийската независима потребителска организация CHOICE, която възлага лабораторно изследване на 20 популярни слънцезащитни продукта с обозначение SPF 50 и SPF 50+. Резултатите са повече от изненадващи – 16 от 20 продукта не покриват заявената от производителя слънцезащита.

Най-фрапиращият случай е продукт, рекламиран като SPF 50+, който в две независими лаборатории отчита реална защита SPF 4 и SPF 5 – стойности, които практически не осигуряват очакваната висока защита срещу слънцето.

Кои продукти издържат теста?

От всичките 20 проверени продукта едва четири покриват или надхвърлят заявения SPF:

La Roche-Posay Anthelios Wet Skin SPF 50+ – измерен SPF 72;

Neutrogena Ultra Sheer Body Lotion SPF 50 – SPF 56;

Cancer Council Kids Sunscreen SPF 50+ – SPF 52;

Mecca Cosmetica To Save Body SPF 50+ – SPF 51.

Останалите продукти показват значително по-ниски стойности – много от тях се оказват със защита в диапазона SPF 20–40, въпреки че на етикета пише SPF 50 или 50+.

Как е направен тестът?

Изследването не е проведено „на око“. CHOICE изпраща продуктите в акредитирана специализирана лаборатория, одобрена от австралийския регулатор TGA.

Тестовете се извършват по международните стандарти ISO и австралийско-новозеландския стандарт за слънцезащитни продукти. В тях участват доброволци, върху чиято кожа се нанася точно определено количество крем, след което тя се облъчва със специален симулатор на слънчева светлина. Така се измерва реалната степен на защита, която продуктът осигурява.

Последваха проверки и изтегляния

След публикуването на резултатите някои производители оспорват тестовете. Впоследствие австралийският регулатор започва проверки, а част от засегнатите продукти са временно спрени от продажба или изтеглени, докато се извършат допълнителни изпитвания. CHOICE публикува и лабораторните протоколи от изследването, като заявява, че застава зад методологията и резултатите си.

Какво означава това за българските потребители?

Важно е да се отбележи, че изследването е проведено върху продукти, продавани на австралийския пазар, а това не означава автоматично, че същите марки, предлагани в Европа или България, са със същите формули. В различните държави често се използват различни рецептури, а и регулациите не винаги са еднакви.

Въпреки това резултатите повдигат важен въпрос – доколко можем безусловно да се доверим на написаното върху опаковката, особено когато става дума за продукт, който предпазва здравето ни.

Експертите напомнят, че независимо от избрания слънцезащитен продукт най-важни остават правилното нанасяне, използването на достатъчно количество, подновяването на всеки два часа и избягването на продължително излагане на слънце в най-горещите часове на деня.

Източник и илюстрации: CHOICE