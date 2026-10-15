Противогрипна ваксина няма да се предлага в аптеките

Производствени затруднения ограничават доставките за България, а наличните количества ще бъдат насочени към националните програми за ваксинация

Една от противогрипните ваксини няма да бъде достъпна за свободна продажба в аптеките в България през грипния сезон 2026/2027 г. Причината са производствени затруднения и очаквани по-малки доставки от първоначално планираните количества. Всички дози, които ще бъдат доставени у нас, ще бъдат насочени към националните програми за ваксинопрофилактика.

Както Под тепето ви съобщи в началото на месецаа COVID ваксините са в Пловдив, но грипните инжекции се бавят.

За ситуацията са уведомени Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата. Информация за ограничените доставки на противогрипната ваксина Influvac е получена и от Българския фармацевтичен съюз от компанията VIATRIS, притежател на разрешението за употреба на ваксината, съобщава dariknews.bg.

Според информацията от производителя затрудненията са свързани с актуализирането едновременно на трите щама на грипния вирус, препоръчани от Световната здравна организация за предстоящия сезон, както и със забавени доставки на необходими производствени материали. Допълнителни проблеми са възникнали през септември при пълненето и опаковането на дозите.

От компанията уточняват, че забавянето не е свързано с качеството, безопасността или ефикасността на ваксината. Производствени затруднения и забавени доставки се наблюдават и на други международни пазари.

Какво се случва с безплатните имунизации?

Ограничените доставки за аптечната мрежа не означават прекратяване на националните програми за ваксинация срещу грип.

За хората на и над 65-годишна възраст са договорени 490 000 дози за безплатна имунизация. По националната програма за ваксинопрофилактика при децата са осигурени и 47 504 дози назална противогрипна ваксина за деца от 2 до 7 години.

Междувременно по-рано Министерството на здравеопазването съобщи за забавяне на доставките на инжекционни противогрипни ваксини заради промяната в състава им за сезон 2026/2027 г. Първите количества за националните програми се очакваха в края на октомври.