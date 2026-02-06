Няма да удължават противогрипните мерки в Пловдив

Днес е последният ден, в който учениците в Пловдив учат дистанционно заради обявената грипната епидемия. По данни на Регионалната здравна инспекция заболеваемостта вече не е на нивата от пика на грипа.

Данните към момента сочат, че не се налага удължаване на въведените противоепидемичните мерки, които ще важат и днес, съобщи пред Под тепето директорът на РЗИ-Пловдив д-р Аргир Аргиров.

Според РЗИ, по време на обявявяне на епидемията на 28 януари заболеваемосттаа бе 225 на 10 000 души. в четвъртък в областта са били регистрирани 28 болни на 10 000 души.

По думите на д-р Аргиров ограничителните мерки са били навременни и дават резултат.

Припомняме, че с цел да се ограничи разпространението на вируса и да се защитят рисковите групи бяха въведени редица ограничения, сред които преустановяване на свижданията в болниците и социалните услуги, както и спиране на профилактичните прегледи и имунизациите.

Учебните занятия преминаха в онлайн формат, а всички групови и извънкласни дейности бяха временно отменени. На детските заведения беше разпоредено да не смесват групите, а болниците активираха плановете си за работа при грипна епидемия.

С подобряването на епидемичната обстановка се очаква учебният процес и ежедневието в града да се върнат към нормалния си ритъм.

Според лекарите епидемиолози, друг пик на грипа е неевъзможен, но това не ознаачава, че не могат да се появят и други вируси. От РЗИ наапомнят, че за предпазване от заразяване най-важно е да се избягват контакти с болни хора и да се спазва добра лична хигиена.