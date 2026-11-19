FISBA започва изграждането на база до завода на Intuitive, планира около 20 работни места и старт на производството през 2028 г.

Първомай привлича още една високотехнологична компания, свързана с производството на медицинска техника. Швейцарската FISBA започна изграждането на нова производствена база в града, в непосредствена близост до завода на американската Intuitive – производител на роботизирани хирургически системи и технологии за минимално инвазивна хирургия.

Роботизирана хирургична система Da Vinci X в Плводив

Първата копка бе направена на 17 ноември в присъствието на представители на двете компании, местната и регионалната власт. На церемонията присъства и министър-председателят Румен Радев, който отбеляза, че Първомай, познат с качественото си земеделско производство, все по-осезаемо се утвърждава и като място за високотехнологично производство.

Новата сграда ще бъде с площ около 2500 кв. м. Строителството ще бъде осъществено от Intuitive, а в нея FISBA ще произвежда и сглобява прецизни оптични компоненти за медицинските технологии на американската компания. Двете дружества не са част от една корпоративна група – FISBA е дългогодишен доставчик на Intuitive, а новата база ще разшири капацитета на това партньорство.

По информация на FISBA сградата трябва да бъде завършена през есента на 2027 г. След това поетапно ще бъдат прехвърлени и квалифицирани производствените и измервателните процеси. Реалният старт на производството е планиран за началото на 2028 г.

При първия етап компанията очаква да разкрие около 20 работни места, като броят им ще нараства постепенно. Търсените профили ще бъдат свързани с производството и монтажа на прецизна оптика, контрола на качеството, измервателната техника и инженерните дейности.

FISBA е швейцарски производител на прецизни оптични компоненти и системи. Американската Intuitive е известна най-вече със системата за роботизирана хирургия da Vinci. В Първомай компанията вече има действаща производствена база, открита през 2025 г., в която се произвеждат компоненти за нейните медицински технологии.

Българското дружество на FISBA – „ФИСБА“ ЕООД, е регистрирано в Първомай през юли 2026 г. Новото производство ще бъде разположено непосредствено до съществуващата база на Intuitive, което ще улесни координацията между двете компании и доставките на оптични компоненти.

За старта нан съвместния проект под тепето ви раазказа преди време в статията Роботи за хирургия ще се правят край Пловдив.

Първомай постепенно се превръща в точка на концентрация на производства, свързани с медицинската оптика и роботизираната хирургия – сектор, в който прецизността не е просто технологично предимство, а задължително условие.