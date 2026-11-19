Страховете от изкуствения интелект вдъхновиха Кеймбриджския речник да се върне чак в XV век, за да открие думата, която най-добре улавя духа на 2026 година, пише Vesti.bg.

„Човешки“ (human), думата на годината на речника, е не просто завръщане към миналото, но и своеобразна ответна реакция, която отразява дебата за това как изкуственият интелект е размил границите между машините и хората. Изкуственият интелект променя начина, по който говорим за това да бъдеш човек“, заяви Колин Макинтош, лексикограф в речника.

„Human“ Wins Cambridge Dictionary’s Word of the Year https://t.co/YYLIjBaA8h — Psychology News (@PsychNews) November 19, 2026

„Опасенията какво могат да загубят хората, когато прехвърлят мисленето си на технологиите, ни накараха да преосмислим степента, в която разчитаме на изкуствения интелект: от водещи математици до учители на малки деца.“, добави той.

Прилагателното, произлизащо от латинското „humanus“ и използвано още от 50-те години на XV век, се дефинира от Кеймбридж като „притежаващ качествата, недостатъците и чувствата, които имат хората, за разлика от боговете, животните или машините“.

Речниците обикновено избират нова дума – понякога жаргон, навлязъл в масовата употреба – или съществуваща дума, която е придобила ново значение.

През последните години изкуственият интелект оказва сериозно влияние при избора на дума на годината в редица речници.

Самата абревиатура „AI“ (изкуствен интелект) беше избрана от речника Колинс през 2023 г. – годината, в която Кеймбридж се спря на „халюцинирам“ (hallucinate), визирайки склонността на изкуствения интелект да си измисля информация.

Cambridge Dictionary selects ‘human’ as word of the year https://t.co/1nEyhOAPpD — WHIO-TV (@whiotv) November 18, 2026

Миналата година речникът Мериам-Уебстър обяви „помия“ (slop) за своята дума на годината, обозначаваща нискокачествено съдържание, генерирано от изкуствен интелект, докато Колинс заложи на „вайб кодинг“ (vibe coding) за метода на разработване на софтуер с помощта на изкуствен интелект.

„Изкуственият интелект ни кара да се замислим по-дълбоко какво означава да бъдеш човек“, заяви съоснователят на Microsoft Бил Гейтс, който насърчава разумното използване на технологията, в коментар относно избора на Кеймбриджския речник.

„Мерилото за успеха на изкуствения интелект трябва да бъде доколко той подобрява човешкия живот.“, добави той.

Други претенденти за дума на 2026 година включваха „агент“ (agent) – за система с изкуствен интелект, която може да взема решения и да работи без човешки контрол, и „аналогов“ (analogue) – за преживявания или предмети, които не включват интернет или дигитални технологии.