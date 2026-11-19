Европейско признание за иновациите на пловдивски образователен екип

Проект на Фондация „Световен образователен форум България“, оглавявана от директорката на ОУ „Райна Княгиня“ д-р Мария Гайдарова, е отличен от Европейската комисия за иновативни подходи в образованието.

Български образователен проект, свързан с обучението и професионалното развитие на учители, получи европейско признание. Инициативата „Изграждане на капацитет за въздействие на иновациите и трансформацията в училищното образование“ на Фондация „Световен образователен форум България“ е сред отличените в European Innovative Teaching Award 2026 на програма „Еразъм+“.

Проектът е реализиран между юли 2024 и август 2025 г. и включва международно обучение на 24 учители и училищни ръководители. Те обменят опит и усвояват нови подходи в преподаването, сред които използване на изкуствен интелект, ученикоцентрично обучение, приобщаващо образование, развитие на критическото мислене и творчество.

Чрез модела „обучи обучители“ знанията достигат далеч отвъд първоначалната група. С помощта на учебни ресурси, вътрешни обучения и безплатната платформа teacherwef.bg проектът достига до над 2500 педагози в страната.

„Когато един учител споделя наученото с колеги, ефектът се превръща в градивна трансформация и вдъхновение за цяла професионална общност“, коментира д-р Мария Гайдарова, председател на фондацията и директор на ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив.

Фондация „Световен образователен форум България“ е сред водещите партньори на Община Пловдив в изпълнението на Общинската образователна програма, чрез която се подкрепят развитието на училищата и детските градини и квалификацията на педагогическите специалисти.

„За Община Пловдив е истинска привилегия да си партнира с организация, чиито иновативни подходи намират пряко приложение в подкрепа на пловдивските учители, директори и ученици“, заяви заместник-кметът Пламен Панов.

Над 250 учители в Пловдив се обучаваха да използват изкуствен интелект в клас

Повече за отличения проект – на сайта на Европейската комисия.