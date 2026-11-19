„Продължаваме промяната“ няма да участва в национална коалиция с „Демократична България“ за предстоящите местни избори. Сътрудничеството между двете формации ще се определя според конкретната ситуация във всяка община, заяви лидерът на ПП Асен Василев в подкаста „Извън ефир“.

По думите му след приключването на президентските избори политическите сили вече се ориентират към местния вот догодина. Василев отхвърли идеята за обща коалиция с ДБ, като посочи, че двете партии имат различни политически профили и не непременно печелят повече, когато се явяват заедно.

„Ще решаваме община по община, няма да имаме национална коалиция с никого“, подчерта той. Според лидера на ПП на места формацията може да подкрепи инициативни комитети или други кандидати, като подходът ще зависи от местните особености.

Василев обясни, че избирателите на двете партии невинаги се припокриват и общото явяване може да отблъсне част от тях. По думите му ПП и ДБ са си били взаимно в тежест в някои ситуации, а поотделно имат по-ясно изразена идеологическа идентичност.

В разговора беше засегната и кандидатурата за кмет на София. Василев заяви, че решението няма да бъде взето еднолично от партийния лидер, а ще бъде съобразено с мнението на столичната организация и общинските съветници. Той не даде предпочитание между Андрей Гюров и настоящия кмет Васил Терзиев, като отбеляза, че гласува в Хасково.

За работата на Терзиев Василев посочи както положителни резултати, които според него не са били достатъчно добре представени, така и неизпълнени задачи. Като проблем той открои липсата на достатъчно регулации за подобряване на градската среда и конфликта между кмета и общинския съвет, който според него ограничава възможностите на градоначалника. Оценката за управлението обаче трябва да бъде дадена от софиянци, заяви лидерът на ПП.

Василев коментира и резултатите от президентските избори, като ги определи като знак за разочарование сред част от обществото. Според него около милион души, гласували през пролетта, не са участвали в президентския вот. Той заяви още, че очакванията за промяна в управленския модел не са се оправдали и че не вижда реална борба с него.