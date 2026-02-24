За трета поредна година дамите от клуб „Българка“ към Народно читалище „Възраждане 1983“ организират изложба-базар на мартеници и отправят покана към жителите и гостите на Пловдив.

Събитието ще се проведе на 26 февруари (четвъртък) от 17:00 часа в залата на читалището на ул. „Стоян Чалъков“ 1 в Стария град. Посетителите ще могат да разгледат и закупят оригинални мартенички, ръчно изработени от членовете на клуба.

С изложбата пловдивските везбарки ще покажат не само своя талант, но и магията на един от най-обичаните български обичаи – правенето на мартеници, съхранил се като безценно културно наследство през вековете.

Клуб „Българка“ има впечатляваща история – за 47 години неговите членове са създали над 4 500 творби, вдъхновени от богатото шевично многообразие на различни региони в страната. В актива си имат 45 изложби в България и чужбина, както и редица отличия – златни, сребърни и бронзови медали, плакети и грамоти.

Част от автентичните творби на клуба са включени и в двутомния албум „Българска народна шевица“ на създателката на формацията Елена Тодорова.

Организаторите очакват изложбата-базар да привлече ценители на българските традиции и ръчната изработка в навечерието на 1 март.