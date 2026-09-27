Георги Ангелов открива есенните срещи от поредицата „Успешните“ в клуб „Фарго“

Първата есенна среща от поредицата „Успешните“ ще се състои на 3 октомври от 19 часа в клуб „Фарго“ – разговор с журналиста, телевизионен водещ и преводач Георги Ангелов.

Дългогодишeн журналист в БНТ, познат най-вече като водещ на „История.БГ“, преводач на десетки книги от френски език, човек с траен интерес към историята, културата и обществения живот.

Срещата с него ще бъде разговор за професионалния път, но и за нещата отвъд биографията – любопитството, свободата, непримиримостта и цената на това да останеш неудобен.

„Успешните“ е поредица, която търси по-широк смисъл на думата „успех“. В нея професионалните постижения и общественото признание са само част от разговора. По-важни са хората зад тях, както и техните избори, съмнения, усилия, неуспехи… И всичко, което кара човек да продължава напред, без да се предава на течението на удобните роли.

След срещата с Георги Ангелов предстоят още разговори с изявени личности от различни области на обществения живот – културата, спорта, журналистиката, политиката и други сфери, в които личният успех има значение и отвъд самия човек.