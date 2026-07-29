Ян Гарбарек: В Пловдив ще съчетая нови композиции с някои по-стари

Легендарният саксофонист пристига за първия си концерт в града в рамките на Plovdiv Jazz Fest, а дни преди това споделя, че вече не изпитва желание да записва албуми, но продължава да свири всеки ден

Едно от най-големите имена в европейския джаз – норвежкият саксофонист и композитор Ян Гарбарек, ще излезе на сцената на Plovdiv Jazz Fest на 31 юли в Лятно кино „Орфей“. Концертът ще бъде първото му гостуване в Пловдив и едва второто му в България след изявата му в София през 2008 година.

Два дни преди концерта музикантът даде рядко интервю за в. „Капитал“, в което разказва за пътя си в музиката, влиянията върху характерния си звук и какво очаква публиката в Пловдив.

„В Пловдив също ще съчетая нови композиции с някои по-стари. Още не съм напълно сигурен кои, но мисля, че ще се получи нещо интересно, може би ще са предимно нови“, казва Гарбарек.

Макар да не е издавал албум от години, музикантът признава, че вече не усеща необходимост да влиза в студио.

„Не съм сигурен защо, но вече не усещам никакво желание да записвам. Свиренето на живо ми харесва и това правя.“

На 79 години той продължава да поддържа ежедневен режим на работа.

„Опитвам се да съм във възможно най-добра форма като музикант – да свиря всеки ден, поне по час.“

В интервюто Гарбарек говори и за формирането на своя отличителен стил. По думите му поколението норвежки джаз музиканти, към което принадлежи, е израснало с местния фолклор, но едновременно с това е попивало влиянията на Джон Колтрейн, Майлс Дейвис, фрий джаза и музиката от различни краища на света. Именно това съчетание оформя звученето, с което той остава една от емблемите на европейския джаз.

На въпрос дали съзнателно е изградил своя разпознаваем стил, Гарбарек отговаря с характерната си скромност:

„Може би има „звук на Гарбарек“, но не е мой избор – така се е случило.“

Концертът на Ян Гарбарек е сред най-очакваните събития в програмата на тазгодишния Plovdiv Jazz Fest. На сцената в Лятно кино „Орфей“ Ян Гарбарек ще бъде заедно с един от най-разпознаваемите перкусионисти в световния джаз Трилок Гурту (Trilok Gurtu) – музикант, известен със своето уникално съчетание между индийски музикални традиции, джаз и световна музика.

Билетите за концерта бяха разпродадени близо две седмици преди събитието, но организаторите обявиха във вторник, че пускат ограничен брой билети за правостоящи.

„Това е последната възможност да присъствате на едно от най-значимите джаз събития в България през тази година“, съобщават от екипа на Plovdiv Jazz Fest.

Билетите са налични в мрежата на Eventim.