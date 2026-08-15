Пускат движението по Пещерско шосе, автобусите се връщат по маршрутите си

Движението по бул. „Пещерско шосе“ в Пловдив се възстановява от 15 август след приключване на строително-монтажните дейности на EVN Топлофикация.

От събота ще бъде отворен за движение участъкът от ул. „Царевец“ до кръстовището с ул. „Рая“, съобщиха от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

С възстановяването на движението се връщат към маршрутите си, утвърдени от общинската транспортна схема, и автобусните линии №6, 15, 24, 66 и 222.

Промяната влиза в сила от 15 август 2026 г.

Така приключва поредният етап от ограниченията по един от натоварените входно-изходни булеварди на Пловдив, свързани с работата по топлопреносната мрежа.