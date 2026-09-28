Мъж е с опасност за живота след катастрофа на Брезовско шосе

59-годишният пътник е откаран в болница в тежко състояние, а 28-годишният шофьор е задържан

Мъж на 59 години е с опасност за живота след катастрофа на ул. „Брезовско шосе“ в Пловдив вчера сутринта. Сигналът за инцидента е подаден около 7 часа, а на място са изпратени служители на сектор „Пътна полиция“.

По първоначални данни лек автомобил „Шкода“, управляван от 28-годишен мъж, е излязъл вляво извън пътното платно заради движение с несъобразена скорост. Колата последователно се блъснала в две пътни табели и дърво.

Пострадалият 59-годишен пътник е транспортиран в болница с опасност за живота. Направените на водача тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Шофьорът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава в сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.