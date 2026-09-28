„Пауза“ събира артисти, изследователи и общественици в Пловдив

Второто издание на дискусионния форум на „Нула32“ ще се проведе на 3 октомври в Камерна зала на Драматичен театър – Пловдив. Сред участниците са Елена Алексиева, Камен Калев, Правдолюб Иванов, проф. Мария Шнитер, Георги Стоев, Слави Стоев, Валерий Пощаров и Иво Иванов I. N. I. Пълната програма и билетите са вече в продажба на сайта на „Нула32“.

Целодневният дискусионен форум претворява характерния за „Нула32“ стремеж към задълбочения разказ и критическата перспектива от страниците на списанието в жива и интерактивна форма на общуване. Програмата на „Пауза“ 2026 е изградена около три дискусионни панела – „Град“, „Творчество“ и „Бъдеще“.

Чий е този град?

Дискусията в първия панел поставя въпроса за принадлежността към града и напреженията, които го променят. Може ли Пловдив да бъде на всички или принадлежи най-вече на онези, които са чувствителни към съдържанието му? Постижим ли е балансът между парфюмирания имидж на „културната столица“ и „индустриалното сърце“ на България? Как съжителстват паметта и инвестиционните намерения, местната идентичност и рекламната профанизация, духът и продуктът?

В разговора ще участват проф. Мария Шнитер – дългогодишен преподавател в Пловдивския университет и изследовател на антропологията на религиите и всекидневието; Правдолюб Иванов – художник, участвал в редица международни изложби и биеналета и част от историята на пловдивската група „Ръб“; и Георги Стоев – макроикономист, председател на „Тракия Тех“ и стратегически консултант на индустриални зони.

Дискусията започва в 10:30 ч. и ще бъде модерирана от журналиста Владислав Севов, автор и кореспондент на предавания за изкуства в БНТ – Пловдив, един от основателите на „Тоест“ и автор на Нула32.

Въображение срещу течението

Централната дискусия на форума в панела „Творчество“ цели да предложи критична перспектива към съвременните условия за създаване и среща с изкуство. Има ли действително едно голямо „течение“ и трябва ли въображението да застава срещу него? Какви са опасностите на мейнстрийма и какво се случва с изкуството, когато безопасността, алгоритмите, конюнктурата и правилото „това се прави така“ започнат да определят творческия процес?

„Въображение срещу течението“ е разговор за все по-видимото унифициране на стиловете и за необходимостта от поемане на творчески рискове.

В него ще участват писателката и преводачка Елена Алексиева, автор на 15 книги с поезия, проза и драматургия, и режисьорът Камен Калев, чиито филми имат шест участия на кинофестивала в Кан и множество международни отличия.

Дискусията е с начален час 13:15 ч., а модератор е кинокритикът, радиоводещ и автор на „Нула32“ Павел Симеонов.

Момчетата никога не плачат

Третият и последен разговор за деня в панел „Бъдеще“ поставя в центъра мъжката идентичност и трудното порастване. Какво означава да си момче и да порастваш като мъж днес? Как се изгражда личността между наследените модели на мъжественост и съвременните формули за „успех“, между очакването за самоконтрол и липса на слабост и нуждата от близост, принадлежност и смисъл?

Дискусията ще разгледа отношенията между бащи и синове, отчуждението, самотата и пренебрегнатите емоции – но и приемането на себе си и способността да се свързваме с другите.

Участници са психологът и автор Слави Стоев, който работи в областта на емоционалната интелигентност и е един от създателите на подкаста „Естествен интелект“, и фотографът Валерий Пощаров. Неговият международен проект „Баща и син“, реализиран в над 16 държави, фотографира бащи с техните пораснали синове, хванати за ръка – понякога за първи път от десетилетия. В разговора ще се включи и музикалният изпълнител Иво Иванов I.N.I. – един от най-бързо набиращите популярност гласове на българската хип-хоп сцена, който добре осъзнава влиянието на жанра сред подрастващите.

Дискусията започва в 15:15 ч., а модератор е критикът и писател Мартин Касабов, редактор на критическите страници на „Нула32“ и автор на сборника „Когато великани ходеха по земята“ и романа „Момчето, което завърза Луната за Земята“.

Един ден „Пауза“ от шума

Дискусионният форум „Пауза“ е основан през 2025 г. по повод 10-годишнината на „Нула32“ с амбицията да прекъсва шума, за да създаде условия за качествен и задълбочен разговор.

Второто издание ще се проведе на 3 октомври 2026 г. в Камерна зала на Драматичен театър – Пловдив. „Пауза“ се организира от списание „Нула32“, с генералното спонсорство на Photomate Bulgaria. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Билетите за форума са в продажба на сайта на „Нула32“, като активните абонати на списанието ползват 50% отстъпка от цената на билета.