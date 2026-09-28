Танго страсти и барокови бисери в „Дни на музиката в Балабановата къща“

Концертът TANGO ARTISSIMO на 3 октомври в Епископската базилика е посветен на изкуството на тангото – древно, чувствено, носещо изпепеляващи страсти.

„Тангото е древно колкото човека, родено от първата болка на душата му…“ – Роберто Остуни.

Характерен символ на аржентинското танго е бандонеонът – неговият звук помагал на емигрантите да изразяват тъгата и носталгията си по изоставения дом. За концерта TANGO ARTISSIMO в Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ са поканени прочутият изпълнител на бандонеон Стоян Караиванов – носител на наградата „Музикант на годината“ в класацията на предаването „Алегро виваче“ на БНР и именитият квинтет „Пилекадоне“ – Носител на награда Златна лира на СБМТД за върхови постижения в изпълнителското изкуство и на Националната награда “Акад. Марин Големинов” за високи художествени постижения на камерен ансамбъл. Страст, любов, тъга, олицетворени от пет духови инструмента и една от емблемите на тангото – бандонеона! А претворени от майстори на ансамбловото музициране като квинтет „Пилекадоне“ (в състав Мила Павлова – флейта, Валентин Методиев – обой, Венелин Пиперов – кларинет, Евгений Тонев – фагот, Ясен Теодосиев – валдхорна) и Стоян Караиванов – бандонеон, те са гаранция за изживяването на една вълнуваща и незабравима вечер.

Наред с чувствени и изключително красиви танга, в TANGO ARTISSIMO ще прозвучи и премиерата в Пловдив на произведението „Scrambled“ от Даниел Бинели – прочут аржентински бандонеонист, композитор и диригент – член на легендарния Astor Piazzolla Nuevo Tango Sextet.

На 4 октомври за първи път на сцената на МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“ ще гостува контратенор – канадският певец със световна кариера Никълъс Бърнс. Заедно с прочутите майстори на бароковата музика Зефира Вълова – цигулка и

Явор Генов – арчилютня, ансамбълът ще поднесе на публиката стилна и красива програма, съставена от бисери на предкласиката от Джовани Карбонели, Джон Дауланд, Хенри Пърсел, Никола Матеис, Арканджело Корели, Хенри Плейфорд и др.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар 2026 на Министерство на културата. Той се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация “Музикартисимо”.

Цялата информация за фестивалната програма: www.musicartissimo.com

Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.

Квинтет „ПИЛЕКАДОНЕ” е носител на награда ЗЛАТНА ЛИРА 2019 на СБМТД за върхови постижения в изпълнителското изкуство и на Националната награда “Акад. Марин Големинов” 2023 за високи художествени постижения на камерен ансамбъл.

„ПИЛЕКАДОНЕ” е формация с история. Атрактивните изяви на състава, когато членовете му са още тийнейджъри, шумът около това име – какво означава, има ли нещо общо с прозвището Yardbird на Чарли Паркър – си остава една от провокиращите мистерии в приятелския кръг на „Пилекадоне”. А и музикантите от квинтета, точно като птиците, в един момент се разлитат в различни посоки. Някои – чак зад океана… Докато порасналите пилекадонци отново намират идентичността си тук, на своя земя. Те са: Мила Павлова /флейта/, Валентин Методиев /обой/, Венелин Пиперов /кларинет/, Ясен Теодосиев /валдхорна/ и Евгений Тонев /фагот/. Всеки от тях има активна кариера като оркестрант – солист в елитните български оркестри Софийска филхармония, СО на БНР, Оркестъра на Класик ФМ Радио.

ПИЛЕКАДОНЕ участва със самостоятелни концерти в международните фестивали “Софийски музикални седмици”, “Дни на музиката в Балабановата къща“, “Варненско лято”, в Австрийския павилион “FLUCA”, в “НОЩ на музеите и галериите” – Пловдив, “Охридско лято” – Македония, “Musica in trincea” – Италия, МузикАртисимо Фест, в международни изложения за културен туризъм, открива програмата “Концерти за малчугани и великани” и др. Гастролите на състава извън границите на България преминават с изключителен успех. Представят свои програми в Българския Културен Център в Лондон, в Българския Културен Център в Будапеща, в Македония, Италия и др.

Български композитори, сред които Академик Васил Казанджиев, прочутата Добринка Табакова – номинирана за награда ГРАМИ, световноизвестната Пенка Кунева, която твори изключително успешно за Холивуд, изтъкнатата Албена Петрович – Врачанска, именитият Явор Гайдов и мн. други създават и посвещават произведения специално на квинтета. Проектите на ПИЛЕКАДОНЕ се простират и извън традиционното представяне на класическия репертоар, като в някои случаи включват мулимедия, участието на звездата на Народния театър, актьора Валентин Ганев, видния англицист, поет и преводач на творчеството на Шекспир проф. Александър Шурбанов, актрисата и водещ на предаването по БНТ „Нощни птици” Искра Ангелова, Хор на Софийските момчета с диригент Адриана Благоева, деца – участници и много други.

Сред оригиналните и новаторски проекти на квинтет ПИЛЕКАДОНЕ са: концерти, в които партньори на състава са концертмайсторът на Виенска филхармония Албена Данаилова, прочутият цигулар Светлин Русев, концертмайсторът на Хамбургската филхармония Йоанна Каменарска, прочутата перкусионистка Виви Василева, соло тромпетистът на Ансамбъл “Модерн” – Германия Сава Стоянов; звездното мецосопрано Светлина Стоянова – солист в опeрните театри на Ла Скала – Милано, Виенската опера, Операта в Цюрих), музикалният спектакъл “Ромео и Жулиета – вечният романс на Верона” с музика от времето на Шекспир, програмата “Нощ в операта” със солист изтъкнатото сопрано Евгения Ралчева; проектът “Музика за ПИЛЕКАДОНЕ” с произведения, създадени специално за състава, камерен мюзикъл “Моята прекрасна лейди” със солисти звездите на Музикалния театър Еделина Кънева и Марчо Апостолов и мн. др.

Стоян Караиванов е първият български бандонеонист, който свири на класическата аржентинска система. През 2023 г. става световен шампион, като печели първа награда на един от най-престижните конкурси в света – Международния конкурс за акордеон – Клингентал, Германия. Същата година е избран за “Музикант на година – 2022” от слушателите на “Алегро виваче” и Българското национално радио. Отличен е с почетна грамота за показано високо изпълнителско майсторство от Българската академия на науките и изкуствата. Стоян Караиванов е носител на наградата “Олга Камбурова” в рамките на церемонията “Музикант на годината – 2021”.

През 2021 г. Стоян завършва майсторския клас на световноизвестния бандонеонист Хуан Хосе Мосалини. Следващата година младият изпълнител работи с маестро Даниел Бинели, бандонеонист в секстета “Танго Нуево” на Астор Пиацола, както и с Хуанхо Мосалини, преподавател по бандонеон в консерваторията “Едгар Варез”, Париж.

През есента на 2021 г. Стоян Караиванов започва магистратурата си по дирижиране при Найден Тодоров в Нов български университет. Младият музикант дебютира като диригент заедно с прочутия български пианист Людмил Ангелов и със Симфониета – Шумен през 2023. Посещава два майсторски класа по дирижиране при маестро Георги Димитров, в рамките на които дирижира оркестър „Симфониета“ – София. През 2022 получава възможността да дирижира „Симфониета“ – Видин в рамките на цикъла “Подиум на младия диригент”.

Специализирал е бандонеон при проф. Фабио Фуриа в Консерваторията „Джовани Пиерлуиджи да Палестрина“ – Каляри, Италия, както и жанрова музика в Международен и национален център за акордеон и музика „Жак Морне“ при проф. Жак Морне във Франция. Стоян е участвал в майсторски класове при едни от най-видните и доказани преподаватели по баян и акордеон като проф. Фридрих Липс, проф. Мие Мики, проф. Николай Кравцов, проф. Юрий Шишкин, проф. Фредерик Дешамп и проф. Владимир Мандич.

Младият изпълнител е бил солист под палката на Константин Илиевски, Григор Паликаров, Димитър Косев, Христо Павлов, Кръстин Настев, Левон Манукян, Калина Василева, Цанислав Петков, Иван Стоянов, Рамиро Ариста.

Изнасял е концерти със Симфоничния оркестър на Българското национално радио, Плевенска Филхармония, Национален филхармоничен хор “Светослав Обретенов”, Разградска филхармония, Симфониета – Враца, Симфониета – Шумен, Симфониета – Видин, Камерен ансамбъл „Дианополис“, Симфоничния оркестър – Сливен, AGBU Sofia Chamber Orchestra, Камерен оркестър „Синфониета дел Арте“, Австрия, Камерен оркестър – Хасково и др.

През юни 2021 г. с огромен успех прави дебюта си със Софийската филхармония в зала „България“ под диригентската палка на Константин Илиевски.

Стоян концертира на една сцена заедно със световнопризнати музиканти като Людмил Ангелов, Цветан Недялков, Фабио Армилиато, Маргарита Калчева, Йован Богославлевич и др.

Младият изпълнител е първият бандонеонист от младото поколение, който е изпълнил цялото творчество на Астор Пиацола за бандонеон и оркестър, включително е представил легендарната програма „Пиацола – Последният концерт“, с която повтаря последния концерт на композитора в Атина.

През есента на 2022 г. основава първия български танго оркестър с участието на млади музикант и става негов артистичен директор.

Стоян Караиванов концертира и участва в престижните фестивали “Европейски музикален фестивал”, ”Софийски музикални седмици“, Празници на изкуствата „Аполония“, „Пиано Екстраваганца“, „Дни на музиката в Балабановата къща“, Музикални празници „Златната Диана“, „Дни на класическата музика – Балчик“, „Акордеомания“, както и в редица международни фестивали в Австрия, Словакия, Германия, Италия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Кипър.

Стоян Караиванов свири на исторически бандонеон Alfred Arnold „semi nacarado“ от 1935 г., както и на Alfred Arnold “nacarado” от 1925 г., които са едни от малкото запазени в перфектно състояние инструменти.

Никълъс Бърнс – контратенор (Канада) Пресата определя канадския контратенор Никълъс Бърнс като певец, притежаващ „вълнуващ глас“ (Olyrix), който „гали ухото като кадифе“ (Le Devoir) и като „голям талант във възход“ (Ludwig Van Toronto). Многократен носител на награди от конкурса на Нюйоркското ораториално общество на Карнеги Хол, Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques, Международния музикален конкурс във Ванкувър и вокалната награда „Rumbold“ на операта в Едмънтън, Бърнс е концертирал като солист с водещи ансамбли от двете страни на Атлантика, включително Les Arts Florissants, L’Orchestre Symphonique de Montréal, Ванкувърската опера, I Musici, Early Music Vancouver и Симфоничния оркестър на Торонто.

Последните негови ангажименти включват изяви с Ensemble Caprice, на Баховия фестивал в Монреал, с Arion Baroque Orchestra, American Bach Soloists, L’Harmonie des saisons и Tafelmusik, както и на сцената на Софийската опера. Тези негови сътрудничества подчертават многостранната му същност като изпълнител в модерните и исторически информирани сфери.

На оперната сцена Бърнс предлага впечатляващи изпълнения в репертоар от различни епохи. Той е изпълнявал ролята на Чезаре в „Джулио Чезаре“ на Хендел, Бертаридо в „Роделинда“, Полинесо в „Ариоданте“ и Лихас в „Херкулес“. „Кроникъл Джърнъл“ описва изпълнението му на „Месия“ като „рядко и красиво преживяване“, хвалейки „чистите му вокални тонове, представящи целия бароков блясък на композициите на Хендел“. Също толкова умел със съвременните произведения, той участва в премиерата на операта „L’Orangeraie“ от френския композитор Zad Moultaka.

Ангажиран с публиката както на сцената, така и извън нея, Бърнс е куратор – музиколог във Ванкувърската опера, където води образователни беседи преди представленията. Той е канен и за множество публични лекции в Градската библиотека на Ванкувър.

Освен вокалните си умения, Бърнс е и утвърден гайдар, спечелил World Pipe Band Championships през 2012 г.

Зефира Вълова е сред водещите български изпълнители на барокова цигулка с международна концерта дейност. След завършване на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класовете на проф. Йосиф Радионов и Стойка Миланова, се насочва към исторически информираното изпълнение на бароков, класически и романтичен репертоар. През 2011 завършва Амстердамската Кралска консерватория при Луси ван Даел, един от пионерите в сферата на старинната музика, където обхваща репертоар от ранния италиански барок до творбите на Бетовен и Шуберт. Концертната дейност на Зефира Вълова като концертмайстор е свързана с Камерен оркестър „Орфей“ (от 2001 до 2003), Оркестър на Класик ФМ радио (от 2003 до 2008), Фестивален оркестър София (2007-2008). Като член и концертмайстор на Бароковия оркестър на Европейския съюз от 2008 си партнира с най-големите имена на бароковата сцена, като Ларс Улрих Мортенсен, Рой Гудман, Тон Коопман, Енрико Онофри и др. в концертни турнета из цяла Европа. От 2011 до 2015 концертира активно като солист и концертмайстор с Les Ambassadeurs – международен оркестър с диригент Алекси Косенко (Франция). За компактдиска им с концерти от Антонио Вивалди критиката е единодушна: „Зефира Вълова свири убедително, красноречиво и с благородство, а орнаментите са изваяни с извънредна лекота”. От 2016 е концертмайстор, а често и диригент на оркестър Il Pomo D’ Oro (Италия), с който свири в най-престижните световни зали съвместно с Максим Емеляничев – диригент и чембало, Джойс Ди Донато – мецосопран, Франко Фаджоли – контратенор, Якуб Юзеф Орлински – контратенор, Едгар Моро – виолончело, и редица други. Зефира Вълова е гост-солист и концертмайстор на Хелзинкски бароков оркестър с диригент Аапо Хакинен. От 2016 до 2019 дирижира Софийска филхармония в концертите: „Коледни кончерти гроси“, „Вивалди – con molti strumenti“, „Бах и Телеман – цигулкови концерти“, „Наследството на Вивалди – жени композитори“ и „Концерти от Дармщат“. През 2017 получава наградата на Алегро Виваче „Музикант на годината 2017“ за активна творческа дейност. От 2007 инициира и провежда първия по рода си в България ежегоден фестивал „Изкуството на барока“, който от 2009 е част от Столичния културен календар. Поощрява интереса на българските изпълнители, като ги включва в състава на създадения и ръководен от нея Фестивален ансамбъл. Изпълнява премиерно за България десетки творби от 17-18 век. Организира майсторски класове на международно признати изпълнители. Провежда редица образователни концерти за деца в училищна възраст. Създава нова дисциплина в инструменталния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – Старинна камерна музика. Зефира Вълова е свирила с редица оркестри за исторически информирано изпълнение на престижни фестивали в Европа и България. Записва компактдискове за десетки компании като камерен изпълнител, солист, концертмайстор и диригент. Реализира записи за БНТ, БНР, Полското радио, Mezzo tv, Arte tv, TV 1 и др. От 2011 свири на цигулка от Лоренцо и Томазо Каркаси, Флоренция 1760 г., предоставена й от фондация Jumpstart Jr.

Явор Генов е лютнист и басо-континуо изпълнител. Неговите три солови диска – “Orpheus Anglorum” (2018), “Zamboni – lute music” (2014) и “Kapsberger – Libro primo di lauto” (2013) получават висока оценка от международната критика. Свири с музиканти като Ема Къркби, Нуриа Риал, Андрю Лоуранс-Кинг, Ларс Улрик Мортенсен. Като басо-континуо музикант свири в съставите на ансамбли и оркестри, като Бароков оркестър на Европейския съюз, Cordevento, MusicAeterna, Valetta International Baroque Ensemble и др., с които концертира на някои от най-значимите подиуми в Европа. Явор учи лютневи инструменти и басо-континуо при Якоб Линдберг. Работи още и като музиколог в областите на Ренесансов и лютнев репертоар и Латинската монодия, на които посвещава книга и редица публикации. Подготвя изследователски проект и запис на базелския ръкопис на Емануел Вурстисен (16 в.), както и лютневи рецитали с френски репертоар за теорба.