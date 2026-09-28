Чешки и канадски пътешествия в следващите два дни в LUCKY Дом на киното

Филми от Чехия и Канада идват в Пловдив на фестивала „Кино за пътешественици” в следващите два дни. И двете заглавия предлагат един нестандартен поглед към пътуването по познати и непознати дестинации, една препоръчителна гледна точка към всеки любител на новите места.

„Няма такова пътуване“ разказва за двама приятели чехи, които тръгват по стъпките на техните легендарни сънародници Иржи Ханзелка и Мирослав Зикмунд. През техните стари фотографии, двамата пътешественици от XXI век преминават по същите стъпки със своите собствени камери – през Непал, Суматра до Камчатка, разсъждавайки върху промените в последните десетилетия. Прожекцията е тази вечер, 28 септември, от 18:30 часа.

Във вторник вечер предстои един критичен и смислен поглед върху туристическата индустрия. Оригиналният и идеалистичен поглед на канадецът Тайсън Садлър „Последният турист“ е размисъл върху това какво е пътуването – желание да се свържем с хората по света, или просто търсене на поредното селфи. Прожекцията е на 29 септември от 18:30 часа.

Фестивалът продължава до 4 октомври в Lucky Дом на киното. Цялата програма на „Кино за пътешественици” е достъпна на kinolucky.com. Билетите са на цена от 6 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 5,5 евро, в продажба на касата на LUCKY Дом на киното всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и онлайн на сайта на киното.