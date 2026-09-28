МВР има данни за още групи, действащи по схемата на разкритата секта в Пловдивско

Службите разполагат с информация за други групи в България, които развиват дейност, сходна с тази на разбитата при последната акция на ДАНС група в Пловдивско. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг. По думите му вече се извършват проверки, като целта е потенциално опасни практики да бъдат установени още в начална фаза.

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Проверяват и други случаи

Повод за коментара е операцията на ДАНС и полицията в Пловдивско, при която беше задържан чужд гражданин, представян като духовен водач. Според информацията, оповестена след акцията, групата е използвала псевдодуховни практики, психологическо въздействие и психоактивни вещества.

Демерджиев не даде подробности за текущите проверки, но потвърди, че работата на службите не се ограничава до един конкретен случай.

„Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности“, посочи министърът, като подчерта, че институциите се стремят да предотвратят развитието на подобни практики и евентуалните им последствия.

Проверки и за мантинелите по пътищата

По време на брифинга вътрешният министър коментира и разследването около обществените поръчки за пътни мантинели.

По думите му проверката върви в две направления. Едното е свързано с безопасността на съоръженията – дали монтираните мантинели притежават необходимите сертификати, преминали са съответните изпитвания и отговарят на нормативните изисквания. Второто направление засяга начина, по който са били разходвани публични средства.

Демерджиев съобщи, че материалите по линията на обществените поръчки са изпратени в прокуратурата.

Той посочи още, че при проверките са установени четири дружества, които в продължителен период са печелили над 96% от поръчките за мантинели. Министърът направи и политически препратки към имената на Бойко Борисов и Владислав Горанов, но това са негови твърдения и оценки, а не установен съдебен факт.

Демерджиев очаква бърза работа на прокуратурата

По повод предадените материали за мантинелите вътрешният министър заяви, че очаква прокуратурата да работи по случая със същата бързина, с която според него се е развила проверката по сигнал, свързан с полетите на Делян Пеевски.

Демерджиев коментира и подготовката на МВР за предстоящите избори. По думите му към момента няма данни за активизиране на практики за купуване на гласове, но структурите на ведомството вече са получили конкретни задачи и са в готовност да реагират при сигнали за изборни нарушения.