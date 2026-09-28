Книгите превземат площад „Централен“ в Пловдив от 28 септември до 4 октомври. Есенното издание на „Алея на книгата“ ще събере на едно място издатели, автори и читатели, а книжните шатри ще бъдат разположени в пешеходната зона пред Централната поща.

Тази година на площада ще има 17 изложбени шатри с около 50 български издатели и книгоразпространители. Посетителите ще могат да разглеждат и купуват нови заглавия, както и да се срещнат с автори, преводачи и издатели.

Към книжните щандове ще има и литературен кът от северната страна на Централната поща. Там са предвидени премиери и представяния на книги, срещи с автори и събития за деца. Достъпът до програмата е свободен.

Специален акцент тази година е „Нощ на литературата“ на 1 октомври. От 18:00 часа „Алея на книгата“ ще бъде едно от читателските гнезда на инициативата, посветена на съвременната европейска литература и преводите ѝ на български език. Четенията ще започват на всеки половин час до 21:00 часа.

Писателят Васил Попов също ще бъде сред гостите на книжната алея. Авторът на „Мамник“ ще представи новата си книга „Аждер“ на 28 септември от 18:00 часа на шатрата на издателство „Колибри“.

Васил Попов представя „Аждер“ в Пловдив

„Алея на книгата – Пловдив“ ще работи всеки ден от 10:00 до 20:00 часа, а в неделя, 4 октомври, до 19:00 часа.

Събитието се организира от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с литературния фестивал „Пловдив чете“.