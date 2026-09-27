Испански гражданин, създал мини секта край Калофер, е бил арестуван при акция на ДАНС и пловдивската полиция. При съвместните действия е била разбита група, в която според разследващите последователите били упоявани с различни субстанции, за да бъдат лесно манипулирани. От ДАНС съобщиха, че специализираната операция е проведена по отношение на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества.

Операцията е проведена след постъпила информация, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Лидерът се представял за единствен посредник с „висши духове“ и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.

Окръжна прокуратура-Пловдив съобщи, че е привлякла като обвиняем испански гражданин за това, че на 27 септември в землището на Калофер, обл. Пловдив, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. От държавното обвинение допълват, че в ранните часове на днешния ден при извършени процесуално-следствени действия от помещение, използвано от обвиняемия, което е част от база със стопански постройки, били намерени и иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. Иззети са били и бутилки с тъмна течност и гъби, евентуално съдържащи психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество, иззети са веществени доказателства и др.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от ОП-Пловдив с цел внасяне на искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.