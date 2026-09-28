Инвестицията в проекта е около 1,4 млн. евро, като по данни на МОН 1 147 748 евро са осигурени от държавата, а община „Родопи“ ще участва с дофинансиране

Държавата обещава да продължи да плаща за детски градини и училища и след 2027 г.

Министерска първа копка бе направена в Марково – селото, превърнало се в неофициалния Пловдивски Бевърли Хилс, където започва изграждането на нов корпус към детска градина „Веселушка“. С него ще бъдат разкрити още 60 места за деца.

На церемонията присъства министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщаават от МОН. Новият корпус ще има три групи, една от които яслена, физкултурен салон и отделна площадка за игра на открито за всяка група.

Инвестицията в проекта е около 1,4 млн. евро, като по данни на МОН 1 147 748 евро са осигурени от държавата, а община „Родопи“ ще участва с дофинансиране.

В момента „Веселушка“ се посещава от 125 деца. Новото строителство идва на фона на сериозното разрастване на Марково и цялата община „Родопи“, където все повече семейства търсят място за живеене – и съответно място за децата си в детска градина или училище.

Не само „Веселушка“

Новият корпус в Марково е част от по-голяма инвестиция в образователната инфраструктура на община „Родопи“. Общата стойност на проектите е 5,336 млн. евро, стана ясно по време на церемонията.

В Първенец се изгражда нов корпус към детска градина „Пролет“ за над 1,2 млн. евро, а в Белащица се разширява ДГ „Ралица“ с инвестиция от над 1,5 млн. евро.

В Марково се подготвя и още по-голям проект – нов учебен корпус към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, който трябва да осигури 120 нови места за ученици. Проектът включва и физкултурен салон.

За него общината вече е изтеглила инвестиционен заем от фонд „ФЛАГ“ за необходимото дофинансиране, като предстоят процедурите за избор на изпълнител.

По думите на кмета на община „Родопи“ Павел Михайлов Марково расте, а с него расте и необходимостта от нова образователна инфраструктура. Общината е сред петте в страната с положителен прираст на населението.

Пари за детски градини и след 2027 г.

От Марково министър Георги Вълчев даде заявка, че държавата ще продължи да подкрепя изграждането, разширяването и реконструкцията на детски градини и училища и след 2027 г.

Настоящата програма на МОН е до края на 2027 г., но според министъра необходимостта от държавно финансиране ще остане, тъй като много общини не разполагат с достатъчно средства сами да изграждат необходимата образователна инфраструктура.