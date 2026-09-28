Къща музей „Иван Вазов“ в Сопот отваря отново врати с обновена експозиция

След цялостно обновяване Къща музей „Иван Вазов“ посреща посетителите с нова експозиция, която разказва историята на Иван Вазов и неговото семейство по съвременен и интерактивен начин.

Разказът преминава през семейния свят на Вазови, училищната стая и творческия кабинет, написването на „Под игото“, военните битки и обществените изпитания на епохата. Но той не се ограничава само до събития и дати, а търси онова, което стои зад забележителните съдби на членовете на семейство Вазови.

Освен обновяването на съществуващата музейна сграда, по проекта е изграден и нов образователен център. Пространството е създадено специално за работа с деца, ученици и организирани групи, които са сред основните посетители на музея. Съхранени са стенописите, експонатите и архивите, които пазят паметта за Вазов и неговото семейство.

Проектът е реализиран след архитектурно-дизайнерски конкурс, организиран и финансиран от Фондация „Америка за България“ в партньорство с Къща музей „Иван Вазов“ и Община Сопот. Конкурсът беше спечелен от Студио HORA.

Концепцията и съдържанието на новата експозиция са разработени в тясно сътрудничество с екипа на Къща музей „Иван Вазов“ и с водещи изследователи на живота и творчеството на Иван Вазов.

Към осъществяването на проекта се присъединиха и редица компании – JAF, ETEM, KNAUF, Kourasanit, NIDO и Rollplast, които го подкрепиха чрез дарения на материали и услуги.