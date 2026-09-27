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Шофьор обърна автомобила си по таван край Тунела

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:59ч, неделя, 27 септември, 2026
0 194 Преди по-малко от минута

Снимка: БНТ

Автомобил се обърна по таван, след като разкъса разделителните заграждения на бул. „Цар Борис III Обединител“ рано тази сутрин. Зрелищната катастрофа се е случила от южната страна на Тунела, като шофьорът е изгубил управлението върху леката кола марка Опел. Една от причините вероятно е влажната настилка на пътя, съчетана с по-висока от позволената скорост по тази отсечка.

При инцидента няма пострадали, съобщиха от полицията. Полевият тест с дрегер на шофьора е отчел алкохол в кръвта под 1,10 промила. На водача е съставен административен акт.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:59ч, неделя, 27 септември, 2026
0 194 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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