5 пловдивски „най“, които вероятно не знаете

Източник: Lost in Plovdiv

За Пловдив са изписани хиляди страници и понякога ни се струва, че вече знаем всичко за града под тепетата. Но историята му е толкова богата, че винаги остава по някой любопитен факт, способен да изненада дори пловдивчани.

Знаете ли например кой е първият римски император, посетил Филипопол, коя е най-старата улица в града или че първата българка, стъпила на Еверест, е пловдивчанка?

Вдъхновени от градската обиколка на издателство „Летера“, част от събитието „Духовни маршрути“, събрахме пет малко известни истории, споделени от писателя Николай Илчевски. Пет пловдивски „най“, които ни дават още няколко повода да погледнем на познатия град с други очи.

Най-първият римски император, който посещава Филипопол, е Адриан. За него има исторически и археологически доказателства, че е посетил града по време на една от своите мащабни обиколки из провинциите на империята. В чест на неговото официално посещение на главния път към Византион е издигната великолепна мраморна триумфална арка. По-късно, през III век, останките от тази арка са вградени в монументалната Източна порта на Филипопол, чиито руини могат да бъдат видени в Пловдив и днес.

За най-успешния и достоен кмет на Пловдив в исторически план се приема Божидар Здравков, който управлява града през 30-те години на XX век (1932–1935 и 1939–1944 г.). По време на неговото управление Пловдив се превръща в съвременен европейски град с мащабно градоустройство.Създадени са редица емблематични за града паркове, градини и обществени сгради. И до днес пловдивчани го помнят като един от най-достойните и обичани градоначалници

Най-старото проходимо трасе в Пловдив е ул. Съборна.Тя започва от градинката на Джумаята и стига до площад Хисар Капия, точно срещу Туристическия център в Стария град. Кръстена е на Съборния храм, днес катедралната църква Света Богородица, от която започва и архитектурно – историческия резерват.

Най-първата църква в България, която не е строена на мястото на бивша такава, а на изцяло ново място със специален ферман от Високата порта, е храмът „Св. св. Кирил и Методий“ в град Пловдив (намиращ се в квартал Мараша). В епохата на Османското владичество законите са били изключително строги – на християните се е позволявало единствено да възстановяват или ремонтират стари храмове („върху стари основи“). Издействането на султански ферман за строеж на съвсем нова църква на „голо място“ е било огромен дипломатически и политически успех за българската общност.

Най-първата българка, изкачила Еверест, е пловдивчанка. Това е юристката и алпинистка Петя Колчева. Тя е непрофесионална алпинистка, но със забележителни алпийски постижения. Българката достига върха на 22 май 2009 г. в 3 часа българско време (6 часа местно време), с използване на кислород. На 18 януари 2020 г. достига инай-високия връх на Антарктида– Винсън, и става първата българка, изкачила всички континентални първенци (т.нар.Седем върха): Еверест (Азия), Елбрус (Европа),Денали Северна Америка), Аконкагуа (Южна Америка), Ухуру (Африка), Карстенс (Океания) и Винсън (Антарктида).

Източник: Lost in Plovdiv