Общината търси възможности да купи спорния имот на „Марица-юг“

Община Пловдив търси възможности да закупи имота на бул. „Марица-юг“, заради инвестиционни намерения в който протестират жители на цял квартал. Теренът е с площ от 535 квадратни метра между блоковете на булевард, а за да може да се изпълнят исканията на хората там да остане зелена площ администрацията следва да отправи оферта към собствениците на парцела. Обсъдена е била и цена, но тепърва градската управа ще правят оценка, като предложението за това следва да мине и през сесията на Общинския съвет на 15 октомври.

Дотогава инвеститорът спира строителните дейности. Това разкри Атанас Даракчиев пред Радио Пловдив след нова среща при кмета Костадин Димитров по казуса днес. На присъстваха протестиращите срещу застрояването на парцела, адвокатите им и представител на инвеститора. Хората от квартала декларираха, че няма да предприемат протестни действия до 16 октомври, докато строителството е замразено.

„Хората и ние сме си заявили позициите. И ако нищо не бъде решено от Община Пловдив и от институциите, се надявам после хората вече да бъдат и те по-благоприятно разположени към нас и ние да си реализираме проекта“, каза Атанас Даракчиев.

Инвеститорът не разкри каква е определената от него цена на имота, но категорично даде да се разбере, че не желае парцела да бъде заменен с друг.

„Замяната е невъзможна, както и дарението е невъзможно. Защото една такава сделка впоследствие може да се обяви за нищожна. А за нищожността няма срок и давност. Така че за замяна и дарение не може да става дума, ние няма да се съгласим на такова предложение“, обясни пред Радио Пловдив Атанас Даракчиев.

„По отношение на цената – да, строителят е предложил някаква оценка, Общината също ще изработи оценка. Работи се по намиране на решение – има съдействие и от страна на инвеститора, и от страна на Община Пловдив“, каза адвокат Пенка Бозукова, която представлява протестиращите жители.