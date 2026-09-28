Доброволците от „Аварийно спасяване“ поставят въпроса за специфичните нужди на жените в кризисни ситуации и подготвят обществен дебат в Пловдив, след като опитът им от последното голямо земетресение в Турция показа колко лесно тези проблеми остават на заден план.

Награждават екипите, помагали след тежкото земетресение в Турция

Какво се случва с жените по време на бедствие, когато няма достъп до чиста вода, санитарни помещения и медицинска помощ, а всички усилия са насочени към спасяването на пострадалите?

Имат ли спасителните екипи необходимите знания, за да разпознават специфичните здравни потребности на жените и момичетата?

Тези въпроси поставя сдружение „Аварийно спасяване“ в Пловдив с проекта „Женско здраве по време на бедствия и кризи“, част от инициативата „Устойчиви местни общности за женско здраве“. Тя стартира едновременно в 8 населени места от България – Бургас, Пловдив, Хасково, Казанлък, Смолян, Габрово, Кубрат и село Чепинци – и цели да постави темата за здравето на жените на картата България, обръщайки внимание на широкия спектър от казуси, с които се сблъскват българските жени що се отнася до здравето им. Темата за качеството и достъпността на здравеопазването за първи път е приоритетна и в новата стратегия за равенството между половете на Европейския съюз, което доказва важността на момента да говорим и работим именно по този въпрос и в България. инициативата е съвместна с Българска платформа към Европейско женско лоби и е с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество чрез Механизма за гражданска ангажираност и прозрачност и Европейско Женско Лоби.

Темата беше представена на пресконференция в Пловдив, на която доброволците разказаха за опита си на терен и за пропуските, които искат да адресират чрез обучения, работа с институциите и включване на местната общност.

„Подготвени ли сме за това? Общинската администрация мисли ли изобщо за женското здраве? Това тема ли е някъде, когато става въпрос за плановете за подготовка при бедствия?“ – тези въпроси са в основата на проекта, чиято цел е да направи специфичните потребности на жените част от подготовката и реакцията при кризи.

Опитът от Турция показа невидимите проблеми

Едно от най-тежките преживявания за екипа на „Аварийно спасяване“ е мисията след опустошителното земетресение в Турция през 2023 г. В спасителния екип, изпратен в района на Кахраманмараш, са участвали 32 души, от които пет жени.

Работата в подобна обстановка поставя спасителите пред множество предизвикателства, но наред с непосредствените животоспасяващи действия съществуват и потребности, които лесно могат да останат пренебрегнати. Сред тях са осигуряването на менструална хигиена, достъпът до вода и санитарни помещения, грижата за бременни жени, както и подкрепата за кърмещи майки.

Липсата на подходящи условия може да доведе до допълнителни здравни рискове, а продължителността на спасителните и възстановителните операции прави проблема още по-съществен. След първоначалната евакуация хората могат да останат седмици в кризисна обстановка, в която базови ежедневни нужди продължават да бъдат трудно достъпни.

От организацията обръщат внимание и на риска при първоначалната оценка на здравословното състояние да не бъдат отчетени обстоятелства като възможна бременност. Според доброволците включването на подходящи въпроси в първоначалната оценка може да помогне за избягване на неподходящи медицински действия и за своевременно насочване към необходимата помощ.

Става дума не само за репродуктивно здраве, а и за запазване на достойнството и сигурността на жените в ситуация, в която те са особено уязвими.

Спасителите имат нужда и от знания за женското здраве

Един от основните акценти в проекта е подготовката на хората, които първи пристигат на мястото на бедствие. Това могат да бъдат пожарникари, парамедици, обучени доброволци и други първи реагиращи, които трябва да оценят състоянието на пострадалите, преди да е осигурена специализирана медицинска помощ.

Според „Аварийно спасяване“ в обучението на тези екипи темата за женското здраве е слабо застъпена. Организацията иска да установи възможностите за допълване на съществуващите програми за подготовка на доброволци с практически знания и сценарии, които отчитат специфичните нужди на жените.

Сред идеите е сътрудничество с Националната асоциация на доброволците в Република България, така че в рамките на вече установените обучения по първа помощ да бъдат включени и елементи, свързани с женското здраве.

Това обаче е посока, по която предстои работа, а не вече въведена практика. Екипът иска първо да проучи съществуващите възможности, да се срещне със специалисти и да идентифицира конкретните пропуски в подготовката.

Пловдив ще събере спасители, институции и медицински специалисти

Следващата стъпка в проекта е обществен дебат на тема „Жените в червената зона: здраве във време на криза“, планиран за 20 февруари в Пловдив. Организаторите предвиждат интерактивна симулация, базирана на реални сценарии и опита на доброволците от спасителни мисии.

В нея участниците ще влязат в ролите на различните звена, ангажирани с реакцията при бедствие – общинска администрация, пожарна, доброволни формирования, спасителни екипи, здравни специалисти и граждански организации. Целта е да се проследи как се координират действията им от първите часове на кризата до осигуряването на по-продължителна подкрепа за засегнатите хора.

Според организаторите подобна симулация може да покаже не само какво знае и може всяко отделно звено, но и къде възникват проблеми в комуникацията и взаимодействието между тях. В рамките на дебата ще бъдат обсъдени и допълнителните нужди на жените, които трябва да бъдат включени в плановете за реакция.

Поканени ще бъдат представители на местната власт, доброволни формирования, спасителни екипи, здравни специалисти, младежки организации и граждани с личен опит от бедствия и кризи.

От „Аварийно спасяване“ призовават и жени, преживели подобни ситуации, както и техните близки, да споделят историите си. Това може да стане анонимно или с посочване на самоличността, като събраните преживявания ще помогнат за идентифициране на реалните проблеми и за формулиране на предложения за промени.

От личния опит към конкретни предложения

Проектът „Женско здраве по време на бедствия и кризи“ е част от по-широка инициатива на Българската платформа за европейско женско лоби, в която участват общо осем партньорски организации. Всяка от тях работи по различен аспект на женското здраве в местните общности.

След провеждането на обществените дебати партньорите планират гражданска лаборатория за обмен на опит и идеи. В края на проекта се очаква да бъдат изготвени конкретни предложения и доклади до институции и организации, които имат отношение към подготовката и реакцията при бедствия.

За доброволците от „Аварийно спасяване“ една от непосредствените цели е темата да влезе в разговорите между хората, които работят на терен, и институциите, отговорни за планирането и координацията на действията при кризи.

Защото спасителната операция не приключва с извеждането на пострадалите от опасната зона, а възстановяването след бедствие изисква не само оцеляване, но и условия за живот, здраве и човешко достойнство.

Снимките са илюстративни: Аварийно Спасяване