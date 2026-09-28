Времето в Пловдив на 28 септември 2026 г.

Хладно утро и разкъсана облачност очакват Пловдив в понеделник, 28 септември. Денят ще започне с температури около 10–12 градуса, а следобед въздухът ще се затопли до около 22–23 градуса.

През деня облачността ще бъде променлива, с повече слънчеви часове. Не се очакват съществени валежи в града. Вятърът ще бъде слаб, предимно от запад.

Температурите ще напомнят, че календарът вече е в есента, макар че следобедът все още ще е сравнително приятен за разходка или време навън.

Към вечерта температурите постепенно ще се понижат и ще достигнат около 14–15 градуса, а през нощта срещу вторник ще паднат до около 10–12 градуса.

снимка: Никола Николов