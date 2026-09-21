Двама души загинаха при пожари в пловдивски села

Двама души са загинали при два отделни пожара в пловдивски села през изминалото денонощие.

Около 7 часа в неделя е подаден сигнал за пожар в къща в село Драгомир. След като огънят е бил потушен, в една от стаите е открито тялото на 70-годишната обитателка на имота.

Малко преди 1 часа днес е получен сигнал за пожар в животновъдна ферма в село Костиево. При инцидента е загинал 58-годишен пастир. Огънят е погубил и част от животните, а по селскостопанския имот са нанесени сериозни материални щети.

По двата случая работят служители на РУ-Труд. Образувани са досъдебни производства.

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