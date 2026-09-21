ГрадътНовини

Младеж се заби в два стълба и табела на кръстовище в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:18ч, понеделник, 21 септември, 2026
0 133 Преди по-малко от минута
Линейка

След 2.30 ч. вчера патрул на сектор „Пътна полиция“ бил насочен към сигнал за катастрофа на кръстовище между бул. „Източен“ и ул. „Славянска“ в Пловдив. Проверката установила, че поради движение с несъобразена скорост лек автомобил „Ауди“ излязъл вдясно извън пътното платно и се блъснал последователно в информационна табела на градския транспорт и два метални стълба от уличното осветление.

Колата управлявал 19-годишен младеж, чиито проби за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Медицинска помощ е оказана на негов спътник, на 20 години, който впоследствие е освободен за домашно лечение. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:18ч, понеделник, 21 септември, 2026
0 133 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина