Младеж се заби в два стълба и табела на кръстовище в Пловдив

След 2.30 ч. вчера патрул на сектор „Пътна полиция“ бил насочен към сигнал за катастрофа на кръстовище между бул. „Източен“ и ул. „Славянска“ в Пловдив. Проверката установила, че поради движение с несъобразена скорост лек автомобил „Ауди“ излязъл вдясно извън пътното платно и се блъснал последователно в информационна табела на градския транспорт и два метални стълба от уличното осветление.

Колата управлявал 19-годишен младеж, чиито проби за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Медицинска помощ е оказана на негов спътник, на 20 години, който впоследствие е освободен за домашно лечение. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.