Хитовата комедия „Опасен чар“ с премиера в Пловдив

Любо Нейков, Силвия Петкова, Стефан Милков, Ванеса Пеянкова и плеяда талантливи актьори са готови да вдъхнат нов живот на обичаната от поколения комедия

След грандиозния успех на премиерата на „Опасен чар“ в Шумен, е време за пловдивската премиера на спектакъла. На 27 септември 2026 една от най-популярните български истории за измами, доверие и човешки слабости ще оживее на театралната сцена.

Вдъхновени от едноименния филм с Тодор Колев, ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен прави първата театрална версия на комедията. Сценичната версия е дело на режисьора Николай Гундеров, който превръща познатата история в още по-динамична комедия с много хумор, комични обрати, клоунади и ситуационен смях. Спектакълът не се опитва да повтаря филма, а изгражда собствен театрален свят, стъпвайки върху прозата и хумора на Свобода Бъчварова. За целта важно участие в представлението има и група „Джанго Зе“.

В центъра на историята е Генчо Гунчев – обаятелен измамник с множество самоличности и невероятна способност да печели доверието на хората. Но зад комичните ситуации и неговите превъплъщения спектакълът поставя въпроси, които звучат особено актуално и днес: защо вярваме на онези, които ни мамят най-умело, и защо понякога жертвата изпитва вина, а дори и благодарност към измамника?

„Опасен чар“ използва хумора като начин да погледне към страховете, заблудите и необходимостта ни да вярваме в удобни истории. Това е комедия, която свързва една отминала епоха със съвремието и предлага на публиката не просто среща с любима история, а нов поглед към нея.

„Опасен чар“ е спектакъл, който доказва, че някои истории са непреходни и могат да намерят нов начин да ни разсмеят и изненадат. За нас тази постановка има и особено значение в годината, в която празнуваме 170-години български театър. След силната среща с шуменската публика сме щастливи да срещнем и пловдивската публика със спектакъла. Уверени сме, че чарът на Генчо Гунчев ще завладее и нея.“ – споделя Илия Атанасов, директор на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен.

В спектакъла участват Стефан Милков, Любомир Нейков, Силвия Петкова, Диана Спасова, Васил Пенов, Александра Михайлова, Антония Гюруди, Ванеса Пеянкова, Веселин Бърборков, Димитрия Милушева, Натали Никова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Творческият екип включва още сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева и композитора Денислав Анастасов. Асистент-режисьори са Невена Тодорова и Албена Бабева.

А на 27 септември 2026 спектакълът ще бъде представен и в Пловдив, в Дом на културата „Борис Христов“. Побързайте да осигурите своя билет за премиерата още сега: https://entase.to/0Vg