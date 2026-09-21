Варварско унищожиха и стенописите в „Св. Иван Рилски“

Поредни ценни стенописи в пловдивски храм бяха унищожени при ремонт. Този път жертва на варварския акт станаха почти 100-годишно християнско изкуство в „Св. Иван Рилски“ в Кършиака.

Храмът към момента е почти изцяло варосан отвътре, а новите тапети заменят ръчните творби от 1948 година на зографите проф. Георги Богданов, Цаню Василев и Олга Боганова, както и декоратор Димитър Македонски, както разказва свидетелят на събитията и виден историк Васил Пандурски в специална статия само няколко години по-късно. „Днес църквата „Св. Йоан Рилски“ в Пловдив е един от най-хубавите храмове в града“, пише той с любов само десетилетие след изписването ѝ през трудните за църквата години, като описва детайлно различните сцени с възхита за качеството на някои от сцените. За съжаление днес всичко това е унищожено с лека ръка.

Стенописите и стъклописите преди унищожението

Огромната част от стенописите бяха в отлично състояние, като от реставрация се нуждаеха отделни малки участъци в под купола, както и зоната под галерията. Вместо реставрация на тези малки зони, храмът е изцяло замазан в бяло и поетапно заменен от тотално нови образи.

Освен стенописите са заменени и част от прозорците на храма. Вместо оригиналната метална дограма с редуващи се кръгли прозорчета – целенасочена препратка към средновековната ни архитектура и изрисуваните в съседство сцени от Покръстването на българите, днес са сложите стандартни PVC-дограми като на всяка нова жилищна кооперация. Самите прозорци бяха и оцветени под формата на кръст, което също в момента е унищожено. По същия начин бяха изработени и прозорците в купола.

Самият храм има дълга история, която започва още от средата на XIX век. По-късно храмът изгаря в пожар, като се полагат основи за нов храм през 20-те години, който така и не е реално започнат. Чак след Чирпанското земетресение през 1928 година, с помощта от парите за възстановяване, се издига настоящата сграда по стандартизирания проект на архитект Пантелей Цветков и под ръководството на известния български композитор, и също практикуващ архитект, Димитър Ненов. Сградата е построена и завършена през 1930-31 година.

За сметка на всичко това, куполът на новоремонтирания храм, вече изглежда като позлатен.

Оказа се също, че много хора, свързани с храма не са били предупредени за ремонта. Един подобен случай, публикуван като коментар в интернет, е от двойка запазили дата през септември за венчавка. След като са заплатили през август нужната такса, преди няколко седмици са получили обаждане – седмица преди датата за брака им – че започва ремонт и да си намерят ново място. „Това беше предпочитана църква от моето семейство, но вече ще я подминавам“, пише още в съобщението.