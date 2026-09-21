НОИ: Над 8,8 млрд. евро са разходите за пенсии към август

Над 8,8 млрд. евро са разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване (ДОО) към август 2026 г., показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ). Сумата представлява 65,2% от планираните за годината разходи за пенсии.

Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са се увеличили с 781,1 млн. евро, или 9,7%.

Над 2 млн. пенсионери

Към август 2026 г. пенсионерите в страната са 2 067 988. Те са с 10 036 души (0,5%) повече в сравнение с август миналата година.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през август е 557,60 евро. Спрямо август 2025 г. средният размер се е увеличил с 39,31 евро, или 7,6%.

Приходите в ДОО растат с 9,5%

Приходите по консолидирания бюджет на ДОО към август възлизат на 5,4888 млрд. евро, което е 64,4% изпълнение на годишния план. В сравнение със същия период на 2025 г. приходите са с 476 млн. евро (9,5%) повече.

Общият размер на разходите по консолидирания бюджет на ДОО достига 9,9122 млрд. евро, или 64,9% от плана за годината. На годишна база те са нараснали с 857,7 млн. евро (9,5%).

За изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са изразходвани 1,0387 млрд. евро. Това представлява 62,8% от планираните разходи за годината и е увеличение със 76 млн. евро (7,9%) спрямо първите осем месеца на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към август е 4,4143 млрд. евро.

Учителският пенсионен фонд

Приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд за първите осем месеца на годината са 54,4 млн. евро, което е 66,4% изпълнение на годишния план. Спрямо същия период на 2025 г. те са нараснали с 5,4 млн. евро.

Разходите на фонда са 46,1 млн. евро, или с 6,6 млн. евро повече спрямо първите осем месеца на миналата година.

По-малко разходи от Фонд „Гарантирани вземания“

Приходите по бюджета на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към август са 1,6855 млн. евро, което представлява 85,6% от годишния план. Те са с 267,6 хил. евро повече спрямо същия период на 2025 г.

Разходите на фонда са 829,6 хил. евро, или 33,4% от плана за годината. Те са с 245,2 хил. евро по-малко в сравнение с първите осем месеца на 2025 г.

За сравнение, към края на юли разходите за пенсии и обезщетения от ДОО бяха близо 8,6 млрд. евро.