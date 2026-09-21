От „няма как да се строи“ до багера: 7 години по-късно спорът за междублоковото пространство на бул. „Марица-юг“ отново е на дневен ред пред Общината

През 2019 г. районната администрация обявява зоната при №146, 148 и 150 за 100% общинска собственост и изключва застрояване, днес частният терен е с разрешение за строеж

Живеещите около бул. „Марица – юг“ с номера 146А и 148 отново излизат на протест заради частния имот в междублоковото пространство. Те ще се съберат в сряда, 23 септември, от 8:30 часа пред Община Пловдив с искане Общината да предприеме реални действия за придобиването на терена.

Само дни преди това, на 18 септември, хората от квартала спряха с жива верига тежка строителна техника, направила опит да влезе в имота.

Така един стар пловдивски казус отново стигна до настоящото общинско управление. Само че архивът показва нещо особено интересно – преди седем години институционалната версия за същото пространство е била съвсем различна.

2019-а: „Върху това междублоково пространство не може да се строи“

На 5 юни 2019 г. „Под тепето“ писа за напрежение около новоизградената детска площадка на бул. „Марица-юг“. Тогава в социалните мрежи бяха разпространени твърдения, че върху площадката предстои строителство, а по оградата се появяват надписи срещу евентуално застрояване.

снимка-архив 2019, юни

Тогава районен кмет Георги Стаменов заяви пред „Под тепето“, че теренът е 100% общинска собственост, а зоната е облагородена по европейски проект с петгодишен период на устойчивост. По думите му върху междублоковото пространство при №146, 148 и 150 е невъзможно да бъде извършено застрояване – Новата детска площадка на Марица-Юг осъмна окичена с провокативни надписи.

Случаят тогава бе интерпретиран и като част от разгорещяващата се предизборна кампания за предстоящите местните избори. Припомняме, че в отговор на недоволството на жителите се проведха срещи, в които се включиха и тогавашният лидер на партия „Кауза Пловдив“ Георги Титюков, който тогава е заместник-кмет по спорт, младежки дейности и социална политика на Община Пловдив, както и сегашният наследник на поста Николай Бухалов. Всички вкупом отправиха ясен и категоричен ангажимент към гражданите, че в междублоково пространство е абсолютно невъзможно каквото и да било застрояване.

Днес обаче въпросът вече не е за слух върху винилов плакат. Днес в теренът има частен собственик, има инвестиционен проект и има издадено разрешение за строеж.

Какво се е променило междувременно?

Точно това е въпросът, който архивът поставя.

Публично известната история показва, че още през 2019 г. около терена вече има строителни намерения и устройствени процедури. В следващите години се развиват съдебни спорове, променя се собствеността, а през 2023 г. е издадено разрешение за строеж.

През май 2024 г. имотът е придобит от „А и Н Инвестмънт“ ООД заедно с правото на строеж по одобрения инвестиционен проект.

През 2025 г. конфликтът отново излиза на улицата заради разчистването на терена и премахването на дървета.

снимка- архив 2025, юни

Спряха изсичането на дървета на бул. „Марица-Юг“ в Пловдив

А през 2026 г. имотът вече фигурира и в Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти с намерение за възмездното му придобиване.

Тоест седем години след категоричното „тук не може да се строи“ Общината се оказва в съвсем друга ситуация – да обсъжда придобиването на частен имот, върху който вече има строителни права.

И Тотев отново постави въпроса

На 12 септември бившият кмет Иван Тотев коментира казуса след посещение на място. Той определи ситуацията като резултат от натрупвани през годините решения и бездействия и постави въпроса защо проблемът не е бил предвиден по-рано.

Според Тотев днешното решение практически се свежда до преговори между собственика и Общината за евентуална продажба на имота. В последвал коментар под публикацията му беше поставена и друга хипотеза – дали теренът не е бил сред някогашните отчуждени общински имоти, впоследствие възстановени на частни собственици. Тотев обаче изрично уточнява, че не е проверявал документите на конкретния имот и не е запознат с неговата история.

Поредният стар казус, който стига до сегашния кмет

Историята за парцела между блоковете на бул. „Марица – юг“ вече трудно може да бъде разглеждана само като спор между живущи и инвеститор.

Тя е поредният случай в Пловдив, при който решения и документи от предишни години оставят на настоящото управление проблем с много по-висока цена и по-малко възможности за действие.

Подобен е въпросът и при строежа край дигата до „Марица Гардънс“, който „Под тепето“ следи от месеци. Там също става дума за инвестиционно намерение и строителни права, натрупвани във времето, а сегашният кмет трябва да взема решения при вече възникнали права и започнали процедури.

Подобен времеви пласт се вижда и в казуса с терена на ул. „Славееви гори“ в „Южен“, където спорът за бъдещето на имота също е резултат от натрупвани през годините устройствени решения и инвестиционни намерения.

Разликите между трите случая са съществени. Общото е, че днешният кмет получава казуси, чиито ключови решения не са започнали днес.

При „Марица – юг“ обаче има още един въпрос, който вече не може да бъде заобиколен:

Как през 2019 г. за същата зона се заявяваше, че тя е общинска и върху нея не може да се строи, а през 2026 г. Общината вече обсъжда да купи частния имот обратно?

Какво знаехме през 2019 г. и какво знаем през 2026 г.

2019 г. 2026 г. Зона при №146, 148 и 150 Частен имот 535 кв. м Районната администрация: 100% общинска собственост Собственик: „А и Н Инвестмънт“ ООД „Невъзможно е застрояване“ Действащо разрешение за строеж Новоизградена детска площадка Опит на строителна техника да влезе в имота Предизборни слухове за строеж Реален инвестиционен проект Общината отхвърля твърденията за бъдещо строителство Общината е включила имота в програма за възмездно придобиване

В сряда сутринта жителите ще чакат отговор именно на този и на още един, съвсем практичен въпрос – ще има ли реални преговори за придобиването на терена или той ще остане само запис в общинската програма?