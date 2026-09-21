Йотова и Гюров внесоха едновременно документите за президентските избори

Инициативните комитети зад кандидатурите на Илияна Йотова и Андрей Гюров подадоха едновременно документите си за регистрация в Централната избирателна комисия.

Йотова не присъства лично, тъй като по-късно днес ще участва в Общото събрание на ООН в САЩ. Вместо нея документите внесе кандидатът ѝ за вицепрезидент – генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Вълчев заяви, че кампанията му с Йотова ще се води от посланията на Манифеста за независимостта – за миролюбив български народ, част от семейството на цивилизованите народи, и за стремеж към културен и икономически напредък.

Андрей Гюров, който беше придружен от кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев, заяви, че очаква директна кампания, близо до гражданите. Той посочи като основна цел изграждането на „силен и независим президент“ и каза, че влиза в надпреварата с цел победа.

Гюров заяви още, че възнамерява да остане близо до хората и след изборите.