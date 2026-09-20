След емоционалната среща с Вики Алмазиду и Антони Дончев фестивалът „Дни на музиката в Балабановата къща“ продължава тази вечер с Емануил Иванов и Cantus Firmus в Епископската базилика на Филипопол

Това не беше просто концерт. Така организаторите описаха снощната среща с Вики Алмазиду и Антони Дончев в Балабановата къща – вечер, в която музиката вървеше заедно със спомени, лични истории и разговор за творческия път на една от знаковите фигури на българската джаз сцена.

Вики Алмазиду и Антони Дончев с концерт-среща в Балабановата къща

Публиката чу изпълненията на Вики Алмазиду и Антони Дончев, но срещата се оказа и своеобразно завръщане към света на Милчо Левиев. Името и присъствието му се усещаха в музиката, разказите и спомените, споделени от сцената.

„Сякаш легендарният Милчо Левиев беше с нас“, отбеляза публиката след концерта.

Вечерта беше част от формата, който събира музика и разговор с големи имена от сцената. Водещ на срещата беше Светослав Николов, който през годините е работил с фестивала и отново поведе публиката през творческия и житейския път на Вики Алмазиду.

А фестивалът не оставя публиката дълго без следващата среща.

Емануил Иванов с Cantus Firmus тази вечер

Тази вечер, 20 септември, XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ продължава с концерт на оркестър Cantus Firmus.

Солист и диригент ще бъде пианистът Емануил Иванов.

Програмата включва произведения на Моцарт, Бузони, Чайковски и Менделсон.

Концертът започва в 18:30 часа в Епископската базилика на Филипопол. Билети е продават онлайн и на място час преди събитието.

След вечерта на джаза, разговорите и спомените за Милчо Левиев фестивалът сменя музикалния си език, но запазва същата идея – среща на публиката с големи имена и музика на живо в едни от най-специалните пространства на Пловдив.

XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ продължава до 16 ноември, като е част от Културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар.