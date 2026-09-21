Десет дни преди ограниченията за по-старите автомобили граждани търсят отговори как ще стигат до домовете си, а процедурата за пропуските остава неясна

Десет дни преди въвеждането на зоните с ниски емисии в Пловдив човек с по-стар автомобил обикаля между общинските служби, за да разбере как ще получи пропуск, с който да може да стига до дома си.

Това е конкретният случай, разказан от лидера на „Браво, Пловдив“ Веско Костов, но около него вече се събират и други въпроси: готови ли са системите за контрол, поставени ли са необходимите знаци, обучени ли са служителите и има ли ясна процедура за хората, които трябва да получат пропуск?

От гише на гише за един пропуск

По думите на Костов негов съсед с по-стар автомобил потърсил информация как ще може да влиза в зоната, след като от 1 октомври започнат ограниченията за автомобилите от първа и втора екологична група.

Човекът първо отишъл в Община Пловдив, откъдето го насочили към ОП „Паркиране и репатриране“. Според разказа на Костов и там не успели да му дадат конкретна информация какво трябва да направи, какви документи са необходими и как ще получи пропуска.

А времето до началото на ограниченията изтича.

До 1000 лева глоба за нарушителите на правилата в зоните с ниски емисии

Самата наредба предвижда живеещите в зоната, които отговарят на определените условия, да могат да получат пропуск за едно МПС на жилище. Заявлението се подава до ОП „Паркиране и репатриране“ – Общинският съвет прие наредбата с Решение №329.

В текста на наредбата обаче не е посочена конкретна цена за издаването на пропуска. Така остава и съвсем практичният въпрос: безплатен ли е той или се плаща и колко?

„Общината не е готова“

Именно този конкретен случай използва бившият кмет Иван Тотев като отправна точка за по-широка критика към подготовката на Пловдив за зоните с ниски емисии.

Според Тотев десет дни преди старта човек обикаля Общината и ОП „Паркиране и репатриране“, за да разбере как се взема пропуск, а няма кой да му отговори.

Но според него проблемът не се изчерпва с пропуските.

Тотев посочва, че по европейския проект са били приети наредбата и конкретните дати за въвеждане на двете зони – 1 октомври 2026 г. за първата и 1 октомври 2028 г. за втората.

И задава въпроса защо, след като датите са известни предварително, подготовката на администрацията все още изглежда незавършена.

Камери, знаци и контрол

Сред посочените от Тотев проблеми е обществената поръчка за средствата за наблюдение.

Той посочва, че поръчката е паднала в Комисията за защита на конкуренцията заради използването на отменен технически стандарт и параметри за камерите, които според КЗК не са били формулирани достатъчно неутрално и са могли да насочат към конкретно технологично решение. След това процедурата е прекратена.

Тотев поставя въпрос и за поръчката за пътните знаци. По думите му тя е обявена през август и остава неясно дали изпълнението ѝ ще приключи до 1 октомври.

Другият голям въпрос е контролът.

Кое звено ще следи за нарушенията?

Според Тотев към момента няма създадено ново специализирано звено. Той изразява съмнение дали съществуващите контролни служби ще могат да поемат и новите задължения, при положение че вече имат други дейности.

Бившият кмет предупреждава и за риск от субективен контрол – едни автомобили да бъдат санкционирани, а други не.

Обучението на служителите също е въпрос

Тотев свързва с подготовката и случая, разказан от Веско Костов.

Според него появата на подобни ситуации показва, че и обучението на служителите не върви гладко.

Тук проблемът не е само кой ще контролира автомобилите на улицата. Преди това администрацията трябва да е подготвена да обясни на гражданите как да спазят новите правила.

А при пропуските процедурата изглежда особено важна.

Всяка година – нова документална сага?

Тотев обръща внимание и на още една особеност – зоните ще действат шест месеца в годината.

Според него за получаването на пропуска се изискват заявления и документи от различни институции, като той поставя под въпрос и изискванията, свързани с ретро автомобили и членство в ретро клуб.

Наредбата предвижда пропускът да бъде издаван за срок до една година след подаване на заявление до ОП „Паркиране и репатриране“.

Тотев критикува и факта, че процедурата не е направена електронна.

Според него Общината е имала една година, за да облекчи издаването на пропуските, но не го е направила.

Колко пловдивчани ще бъдат засегнати?

И още един въпрос остава без конкретен публичен отговор според Тотев – колко са автомобилите, които реално ще бъдат засегнати от ограниченията в Пловдив?

В публикацията си той прави сравнение със София и посочва ориентировъчно 2–3 хиляди автомобила дневно, попадащи в забранените категории и влизащи в нискоемисионната зона там.

Той изрично уточнява, че това е статистически близка стойност, изведена от работата на зоната в София, а не официален брой за Пловдив.

Според него Общината не е оповестила публично точния брой на пряко засегнатите пловдивски автомобили.

Този въпрос е важен не само за статистиката. От броя на засегнатите автомобили зависи и реалният мащаб на административната работа – заявления, пропуски, проверки и контрол.

„Без глоби“ в началото?

Тотев предлага и конкретен подход към старта – вместо веднага да се премине към санкции, първоначално да има период на предупреждения.

Той настоява и за възможно най-бързо въвеждане на електронна услуга за издаване на пропуските.

Според него зоните с ниски емисии са политика, която трябва да се прилага целогодишно, но преди това трябва да са изпълнени всички подготвителни дейности – от техническото обезпечаване до обучението на служителите и комуникацията с гражданите.

Зоната започва с правилата, но и с хората

Пловдив има още десет дни до 1 октомври.

Датата не е изненада – тя е записана в наредбата от миналата година.

Затова въпросите, които излизат сега, са съвсем конкретни: има ли готова процедура за пропуските, знаят ли служителите как да я прилагат, готов ли е контролът, поставени ли са знаците и знае ли Общината колко граждани ще бъдат пряко засегнати?

Зоните с ниски емисии са мярка, която трябва да промени поведението на водачите заради качеството на въздуха. Но за да работи, тя изисква не само забрани и санкции.

Изисква администрация, която предварително е подготвила системата и може ясно да каже на гражданина какво трябва да направи.

Защото ако първият въпрос на човек с право на пропуск е „Къде се издава?“, а отговорът го праща от едно общинско звено към друго, проблемът вече не е в екологията, а в прилагането.

Още по темата четете в статията Искат прокурорска проверка на зоните с ниски емисии в Пловдив.