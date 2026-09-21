Галерия L’union представя изложба, посветена на Стоян Цанев

Графика, живопис и керамика на значимия български художник ще бъдат показани в Пловдив

Галерия L’union представя изложба, посветена на творчеството на Стоян Цанев (1946–2019). Експозицията „Стоян Цанев – графика, живопис и керамика“ може да бъде разгледана от 25 септември до 25 ноември 2026 г. на ул. „Отец Паисий“ №5.

Официалното откриване ще бъде на 25 септември, петък, от 18:00 до 20:00 часа.

Стоян Цанев е сред значимите фигури в развитието на българското изкуство. Още от средата на 70-те години той съществено променя представата за художествения образ, като постига дълбоки внушения с лаконични изразни средства и изгражда прецизна графична култура.

В творбите му привидно простият знак, форма или композиция разкриват сложен свят от асоциации, метафори и духовни търсения. Именно способността да концентрира смисъл в минимален пластически жест се превръща в една от отличителните черти на неговото изкуство.

През 80-те години, когато в българското изкуство все по-осезаемо навлизат езикът на знака и кодовете на модерността, Цанев вече има ясно разпознаваема художествена позиция. Творчеството му се превръща и в ориентир за цяло поколение по-млади автори, които откриват в неговия опит различен начин на мислене и по-свободно отношение към художествения образ.

Творби от различни периоди

Изложбата в L’union е подготвена по повод 80-годишнината от рождението на Стоян Цанев, която се отбелязва през 2026 г.

Експозицията събира произведения от различни периоди и в различни медии. Публиката ще може да види графики от 70-те години, акварели, живопис и керамични обекти, създадени между 2003 и 2017 г.

Подбраните творби проследяват част от развитието на дългогодишната му художествена практика и представят Цанев като автор с многопластово творчество и широк диапазон от идеи.