НАП и БАБХ разкриха множество нарушения в склад за търговия с безалкохолни и пакетирани храни

Фискалните инспектори от Национална агенция за приходите, съвместно със служители от Българска агенцция за безопасност на храните (БАБХ) разкриха редица нарушения, включително 51 хиляди продукта без български етикет, при проверка в склад за търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки и пакетирани храни в Кюстендил.

В края на миналата седмица екипи от приходната агенция са извършили проверка с инвентаризация в този търговски обект, при която са установили неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и маркираната стойност на фискалното устройство, както и липса на реквизити във фискалния бон, които да позволяват определяне на вида, количеството и единичната цена на стоките.

При инвентаризацията служителите от НАП са открили 118 кг сладки изделия, 32 кг кафе, 6400 л безалкохолни, 2200 л енергийни напитки, 3400 л бира без етикет на български език, за което са информирали БАБХ. Според нормативните изисквания, хранителните стоки и напитките, които се продават в България, трябва да съдържат информация на български език. С разпореждане на БАБХ продуктите са спрени от реализация. На търговеца ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

На входа на търговския обект от НАП са поставили съобщение за нарушението по Закона за ДДС – неиздаването на фискален бон, като за него на търговеца може да бъде наложена административна мярка – „запечатване на обект“ за определен срок. Действията по случая продължават, като БАБХ извършва необходимите проверки и ще предприеме последващи мерки.