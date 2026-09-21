Само на 16: пловдивски ученик написа роман от 500 страници

Петър Плачков е автор на „Принцът и пепелта“- мащабна история за една империя, битки, приятелство и изборите, които променят бъдещето

Само на 16 години пловдивчанинът Петър Плачков вече е автор на роман от 500 страници. Докато повечето негови връстници все още търсят посоката си, младият писател е изградил цяла империя, населил я е с герои и е превърнал техните битки, падения и възходи в дебютната си книга „Принцът и пепелта“. Внушителният труд е рядко постижение за толкова млад автор и разкрива не само силно въображение, но и смелостта да доведеш една голяма идея докрай.

„Една империя. Безброй съдби“– с тези думи започва представянето на романа, който съчетава историческа атмосфера, приключение и елементи на фентъзи. В центъра на повествованието са битките и победите, паденията и възходите, приятелството, честта и решенията, способни да променят бъдещето.

Но зад сблъсъците и напрежението до последната страница стои и по-дълбок разказ за силата на човешкия дух и за онези, които трябва да намерят смелост да продължат започнатото.

За Петър българската история, традициите и непреходните ценности като чест, доброта, приятелство и смелост са основен източник на вдъхновение. Именно те намират място и в света на „Принцът и пепелта“. Романът носи послание за силата на личния избор, надеждата и способността на човека да се изправи отново след всяко падение.

„Истинските герои не са онези, които никога не падат, а тези, които винаги намират сили да се изправят“, пише младият автор в обръщението си към читателите.

Извън писането Петър Плачков проявява активна гражданска позиция и участва в инициативи, свързани с правата на децата, отговорното използване на новите технологии и мястото на младите хора в обществото. Той е член на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, а през 2026 г. е избран в Консултативния съвет на децата към Европейския парламент в Брюксел.

Пловдивският ученик е и част от младежки консултативен съвет към Microsoft, в който участва в обсъждания за развитието на изкуствения интелект и неговото въздействие върху децата и младите хора.

Така дебютът му не остава просто впечатляващ литературен опит на 16-годишен ученик. „Принцът и пепелта“ е продължение на убеждението му, че младите хора могат да бъдат активни, отговорни и чути, независимо дали говорят пред институции, участват в обществени инициативи или разказват своите истории върху белия лист.

За Петър писането е начин не само да изгражда светове, но и да вдъхновява връстниците си да мечтаят смело, да вярват в себе си и да защитават ценностите си.

„Ако тази книга ви накара да повярвате малко повече в доброто, да бъдете по-смели пред трудностите и да откриете силата, която всеки човек носи в себе си, значи тя е изпълнила своето предназначение“, споделя авторът.

Младежът възнамерява да отдели част от средствата от продажбата на книгата за подкрепа на деца в неравностойно положение. Жест, който допълва образа на Петър Плачков не само като талантлив и целеустремен младеж, но и като човек с чувствителност към трудностите на другите.