Пръскачки гонят туристи от Одеона в Пловдив

Туристи се отказват да слязат до античния паметник, след като поливната система е оставена да пръска директно върху алеята

Сутрешна „водна атракция“ посреща туристите край Античния Одеон в Пловдив. За това сигнализира читател на „Под тепето“, който ни изпрати и снимки от мястото.

Поливната система е оставена да работи така, че струите вода мокрят директно пътеката към Одеона. На места се е образувала и видима локва. Резултатът е своеобразна водна бариера – преминаването по алеята без намокряне практически е невъзможно.

По думите на подателя на сигнала част от туристите се отказват да слязат до археологическия обект, вместо да преминават през мократа пътека.

На снимките се вижда и друга особеност на ситуацията – водата не просто попада върху тревните площи, за които очевидно е предназначена системата, а върху самата настилка, по която трябва да преминават посетителите.

Така един от обектите, които посрещат туристи в центъра на Пловдив, тази сутрин предлага не само антични руини, но и възможност за мокро преминаване до тях.

Хората се питат защо поливната система е настроена по този начин и кой отговаря за контрола ѝ.