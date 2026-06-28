Изгоряха 2000 бали люцерна и навес от 800 кв. м в стопански двор в село Червен, но кравефермата и роботизираната система за хранене бяха спасени

Сто животни бяха спасени при голям пожар, избухнал в стопански двор в асеновградското село Червен, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Огънят е възникнал в навес за съхранение на фураж и е унищожил около 800 квадратни метра открит навес със стоманена конструкция и ламаринен покрив. Пламъците са изпепелили и близо 2000 бали люцерна, всяка с тегло около 300 килограма.

Най-важното обаче е, че благодарение на бързата и професионална намеса на пожарникарите са спасени 100 крави и телета, както и самата кравеферма и прилежащите ѝ стопански постройки с обща площ около 500 квадратни метра.

Огнеборците са успели да предотвратят унищожаването и на роботизираната система за хранене на животните – ключово оборудване за нормалната работа на стопанството.

И към момента екипи на пожарната продължават действията по доугасяване на отделни локални огнища.

В потушаването на пожара са участвали три противопожарни автомобила – два екипа от Районната служба в Асеновград и един от Първа районна служба в Пловдив. Благодарение на координираните им действия са спасени както животните, така и значителна част от материалната база на фермата.

Причините за възникването на пожара се изясняват.

Снимки Щелиан Гочев