Камера е заснела кражбата на колелото в Капана: двама мъже го отнемат за секунди

Нови кадри от охранителни камери показват момента, в който е откраднат велосипедът от Капана, за който „Под тепето“ вече разказа.

На видеото се виждат двама млади мъже, които са заснети в района непосредствено около кражбата.

Според непотвърдена официално от полицията информация, с която редакцията ни разполага, те са предполагаемите извършители. Самоличността им към този момент не е установена.

Велосипедът бил купен само час по-рано от момче, което събирало пари две години и работило през лятото, за да си го позволи.

След кражбата баща му обяви награда от 21 200 евро за връщането на велосипеда и информация за извършителя.

Баща обяви награда от 21 200 евро за крадец на колело в Капана