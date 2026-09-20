Нови кадри от охранителни камери показват момента, в който е откраднат велосипедът от Капана, за който „Под тепето“ вече разказа.
На видеото се виждат двама млади мъже, които са заснети в района непосредствено около кражбата.
Според непотвърдена официално от полицията информация, с която редакцията ни разполага, те са предполагаемите извършители. Самоличността им към този момент не е установена.
Велосипедът бил купен само час по-рано от момче, което събирало пари две години и работило през лятото, за да си го позволи.
След кражбата баща му обяви награда от 21 200 евро за връщането на велосипеда и информация за извършителя.
Баща обяви награда от 21 200 евро за крадец на колело в Капана
Един коментар
Колело за 1200 евро беше оставено незаключено. То си проси да го откраднат.