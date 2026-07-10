Засилени проверки срещу паленето на огън и стърнища в Пловдивско, полиция и пожарна излизат на съвместни акции

Контролът започва още този уикенд и ще продължи през целия пожароопасен сезон

Пожарната и полицията започват съвместни проверки в Пловдивска област за предотвратяване на пожари в разгара на летния сезон. Засиленият контрол стартира още през почивните дни – 11 и 12 юли, и ще продължи през целия пожароопасен период.

Причината са продължителното засушаване, високите температури и повишеният риск от възникване на пожари в земеделски и горски райони.

Екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще проверяват за спазването на забраната за изгаряне на отпадъци, суха растителност, стърнища и други растителни остатъци. Специално внимание ще бъде отделено на безопасността по време на жътвената кампания, когато рискът от запалване на житни масиви е особено висок.

Инспекциите ще обхванат всички общини в областта. Пожарникарите ще следят дали около нивите са изградени задължителните пожарозащитни ивици, дали земеделската техника е технически изправна и оборудвана с пожарогасители, както и дали са проведени необходимите инструктажи на работещите в кампанията. При обработването на големи площи ще се проверява и наличието на дежурна противопожарна техника.

Паралелно с това служители на Областната дирекция на МВР – Пловдив ще засилят патрулирането в земеделски райони, горски територии, крайпътни участъци и други места с висок риск от възникване на пожари. Целта е както предотвратяване на умишлени палежи, така и установяване на извършителите при възникнали инциденти.

От пожарната предупреждават, че при установени нарушения ще бъдат налагани административни санкции. Глобите могат да достигнат до 1000 лева за физически лица и ръководители на юридически лица и до 2500 лева за юридически лица и еднолични търговци. При пожари с тежки последици, включително причинени по непредпазливост, законът предвижда и наказателна отговорност с лишаване от свобода.

От РДПБЗН – Пловдив призовават земеделските производители и гражданите да бъдат особено внимателни през летните месеци. Изхвърлянето на незагасени фасове, паленето на огън на открито, изгарянето на сухи треви и стърнища, както и всяко небрежно боравене с открит огън в близост до ниви и горски територии могат да доведат до сериозни пожари, които застрашават реколтата, природата, имуществото и човешкия живот.

„Предотвратяването на пожарите е обща отговорност. Само с навременна превенция, засилен контрол и отговорно поведение можем да опазим природата, реколтата и човешкия живот“, апелират от пожарната.