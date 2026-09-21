Времето в Пловдив на 21 септември 2026 г.

Топъл понеделник с усилващ се вятър, жълт код за Пловдив

Последният ден от лятото започва с топло време в Пловдив, но с промяна на атмосферната обстановка. В понеделник, 21 септември, облачността постепенно ще се увеличава, а северозападният вятър ще се усили.

Температурите в града ще останат високи за края на септември – минималната ще бъде около 16 градуса, а максималната ще достигне 31 градуса.

За Пловдив е издаден жълт код за силен вятър за 21 септември. Очаква се северозападният вятър да достига пориви до 20 м/сек, поради което е добре да се внимава около дървета, строителни огради и други временни конструкции.

В следобедните часове облачността ще се увеличава, а вятърът ще се усеща по-силно. Съществената промяна идва във вторник, когато температурите ще се понижат осезаемо.

Астрономическото лято приключва на 22 септември, когато настъпва есенното равноденствие.

снимка: Александра Тороманова