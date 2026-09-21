Метамфетамини и алкохол по пътищата в Пловдивко

Четирима водачи са били задържани при проведения пътен контрол от петък до неделя.

В първия час на днешния ден в Пето РУ бил отведен 21-годишен младеж, засечен в жк „Тракия“ да управлява лек автомобил „Опел“ с 2,5 промила алкохол в кръвта.

През уикенда негов връстник и 43-годишен мъж пък попаднали в районното управление в Първомай. Първият бил хванат зад волана след употреба на метамфетамин, а вторият – на спиртни напитки близо 1,6 промила.

Междувременно в квартал „Столипиново“ полицаи от Шесто РУ заловили техен 29-годишен познайник, който шофирал под въздействие на комбинация от амфетамин, метамфетамин и канабис.

Срещу всички извършители се водят бързи производства.