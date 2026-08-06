Горя завод за хартия в Пловдив, 14 екипа се бориха с огъня

Сигналът е подаден малко преди 4 часа сутринта, огънят е обхванал склад с около 350 тона балирана хартия и постройка от 100 кв. м



Мащабен пожар избухна рано тази сутрин в складова база на територията на завод „Родина“ в Пловдив. Сигналът за инцидента е подаден в 03:49 часа, а за овладяването на огъня са мобилизирани 14 екипа на пожарната.

Пламъците са обхванали приблизително 350 тона балирана хартия и 100 квадратни метра постройка. По информация на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив действията по окончателното ликвидиране на пожара и разчистването на терена продължават.

Няма данни за пострадали хора.

Пожарът в завод „Родина“ е най-сериозният от общо 22-те произшествия, на които огнеборците в Пловдивска област са реагирали през последното денонощие.

Сред останалите по-значими инциденти са пожар в аптека на бул. „6-ти септември“ в Пловдив и пожар в къща в Карлово. Екипи на пожарната са останали на дежурство и край село Стрелци, където големият пожар вече е ликвидиран, но районът продължава да се наблюдава за евентуално възобновяване на локални огнища.

От пожарната допълват, че въпреки изключително натовареното дежурство всички сигнали са обработени своевременно, а при нито един от инцидентите няма пострадали хора.