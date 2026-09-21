„Търсачите“ отново търсят деца с въображение за безплатни курсове по роботика в Пловдив

Школа „Търсачите“ се завръща за втора поредна учебна година в Пловдив и отново предоставя възможност на деца да се докоснат до света на технологиите чрез пълни стипендии за курсове по роботика.

Инициативата е насочена към деца на възраст между 7 и 12 години, като предварителни знания по роботика не са необходими. Кандидатите за стипендии ще бъдат оценявани въз основа на мотивацията, въображението и желанието им за учене.

Демо уроци в Техническия университет

Първата възможност за децата да се запознаят с програмата ще бъде на 26 септември 2026 г. в Технически университет – филиал Пловдив.

Демо уроците ще се проведат в четири часа – 10:00, 11:30, 13:00 и 15:00 ч.

Участието е с предварителна регистрация, която родителите могат да направят чрез tarsachite.education.

За година и половина над 250 деца са се включили в инициативата и са получили възможност да се запознаят с различни видове роботи, да експериментират, да задават въпроси и да развиват въображението си.

Школата предоставя свободен достъп до курсове по роботика в Бургас, Карнобат, Пловдив и Русе.

„Търсачите“ поставят акцент върху активното взаимодействие на децата с технологиите, вместо те да бъдат единствено пасивни потребители на дигитално съдържание. Идеята е чрез роботиката децата да разберат как работят технологиите и да получат възможност сами да ги създават и управляват.

Снимка: Школа Търсачите