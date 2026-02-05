Димът убива по-бързо от огъня: Защо един димен датчик у дома може да спаси живот

Когато си представяме пожар, мислим за пламъци. Истината обаче е по-страшна – в повечето случаи хората не загиват от огъня, а от димa, предупреждаават от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. Димът е тих, бърз и смъртоносен.

Той съдържа токсични газове като въглероден оксид, циановодород и серен диоксид. Само няколко вдишвания могат да доведат до загуба на съзнание, а често и до фатален край. Особено опасно е нощем, когато пожарът може да се развие, докато всички спят. Именно тук идва ролята на димните датчици – малки устройства, които могат да направят огромна разлика.

Аларма, която буди навреме

Димният датчик реагира още в най-ранния етап на пожара. След появата на дим в помещението са нужни около 15–20 секунди, за да достигне до датчика. В този момент устройството се задейства и издава силен звуков сигнал – над 90 децибела.

Това е звук, който може да събуди дори човек в дълбок сън и да даде най-ценното – време. Време да реагираш, да изведеш близките си, да се спасиш.

Къде трябва да има димен датчик?

Препоръките на пожарната са ясни и напълно изпълними за всеки дом:

във всяка спалня и основна стая

на всеки етаж на жилището

по пътищата за евакуация – коридори, стълбища

Датчиците се монтират на тавана, най-добре в средата на помещението. В кухнята е добре да са по-далеч от печката, за да не се задействат от пара, а в коридорите – не непосредствено до вратата на банята.

Монтажът е елементарен – с двойнозалепващо тиксо или с дюбел, който обикновено идва в комплекта. Не са нужни майстори или специални умения.

Колко струва спокойствието?

Димните датчици работят с обикновени батерии и имат индикатор, който предупреждава, когато батерията се изтощи. Цената на един датчик е между 10 и 30 евро, а се намират лесно – както в магазините, така и онлайн.

С други думи – това е една от най-достъпните мерки за сигурност, които човек може да предприеме у дома.

Малка инвестиция, която спасява животи

Разликата между инцидент и трагедия често е въпрос на минути. А понякога – на един димен датчик.

Инвестираме в телефони, автомобили и всякакви удобства, които не са жизненоважни. Струва ли си да помислим за годишно спокойствие срещу сума от около 150–200 евро, включваща димни датчици, пожарогасител и застраховка на дома?

Пожарната безопасност не започва от сирените и пожарните коли.

Тя започва от личната превенция – още у дома.

снимките са с илюстративна цел/източник РДПБЗН-Пловдив