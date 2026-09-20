Баща обяви награда от 21 200 евро за крадец на колело в Капана

Синът му събирал пари две години и работил през лятото, за да си купи велосипеда

Баща обяви награда от 21 200 евро за крадеца на велосипед, отнет в пловдивския квартал Капана. За случилото се съобщи Атанас Гугушев с публикация във Facebook.

По думите му синът му събирал пари в продължение на две години, а през това лято работил. Харесал си колело втора употреба за 1200 евро, тъй като новите били много скъпи.

Двамата отишли да купят велосипеда вчера, като момчето платило цялата сума със собствени средства. Радостта му обаче продължила едва час.

„Снощи го кара един час и му го откраднаха от Капана“, разказва Атанас Гугушев.

След кражбата бащата обяви необичайно висока награда:

„Обявявам награда 21 200 евро – с думи двадесет и една хиляди и двеста евро – за крадеца на колелото. Колелото не ме интересува.“